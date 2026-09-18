Šef Fonda za zaštitu okoliša otkrio: Odvoz 650 tona otpada iz Like kreće kroz nekoliko dana

Prvih 650 tona ilegalno odloženog otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću trebalo bi biti odvezeno kroz nekoliko dana, najavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u intervjuu za Media servis. Riječ je o prvoj fazi sanacije lokacije u Bilajskoj ulici na kojoj je pronađeno oko 37.000 tona otpada.

Detaljan plan sanacije trebao bi biti predstavljen u utorak, 22. rujna. U prvoj fazi sanacije riječ je o oko 300 velikih vreća s približno 650 tona neopasnog otpada.

- To se uskoro, kroz nekoliko dana, kreće i s tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana. Mi sad radimo na planu izvođenja tako da se to promptno odveze - rekao je Balen.

Otpad bi se trebao koristiti u proizvodnim procesima cementara. Balen tvrdi da stanovnici područja u kojima se nalaze cementare zbog toga nemaju razloga za zabrinutost.

- Te tvrtke rade i za sve druge vrste otpada u proizvodnom procesu detaljne analize. Sve se radi po tehnološkim standardima, procesima, sve se provjerava - rekao je. Dodao je da je riječ o malim količinama u odnosu na kapacitete tih postrojenja.

Za 4500 tona otpada nabava još traje

Druga faza sanacije odnosi se na oko 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima. Za njegovo zbrinjavanje nabavni postupak još nije završen.

- Tu je nabavni proces u tijeku, ne mogu komentirati, ali brzo će se donijeti odluka - rekao je Balen.

Najveći dio problema predstavlja oko 33.000 tona zakopanog otpada pomiješanog sa zemljom i drugim materijalom. Taj dio lokacije najprije bi trebao biti privremeno prekriven zaštitnom folijom kako bi se smanjila mogućnost procjeđivanja oborinskih voda.

Balen je rekao da se teren već priprema za postavljanje folije.

- Ovo sad rješenje bude privremeno. Znači, to je dio treće faze koji je privremeno rješenje da se spriječi procjeđivanje, eventualno procjeđivanje oborinskih voda - rekao je.

Nakon objave svih nalaza, cilj je trajno ukloniti otpad s lokacije.

Posao prekrivanja dobila je slovenska tvrtka Kostak. Na pitanje o kritikama vezanim uz tu tvrtku Balen je rekao da je postupak proveden prema Zakonu o javnoj nabavi, da nije bilo žalbi te da će Fond nadzirati izvođenje radova.

Opasni otpad morat će iz Hrvatske

Hrvatska nema mogućnosti za konačno zbrinjavanje takve vrste opasnog otpada pa se razmatra njegovo slanje u inozemstvo, potvrdio je Balen. Fond je proveo istraživanje tržišta i omogućio potencijalnim ponuditeljima uzimanje uzoraka. Nakon završetka istraživanja tržišta trebao bi biti pripremljen postupak nabave. Konačni rokovi trebali bi biti poznati nakon predstavljanja plana sanacije 22. rujna.

Jedna od mogućnosti je i obrada dijela otpada na samoj lokaciji kako bi se odvojili zemlja i neopasni materijali od opasnog otpada. Time bi se smanjila količina materijala koju bi trebalo slati na zbrinjavanje u inozemstvo.