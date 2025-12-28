Šef Gradskog vijeća Bjelovara pijan izazvao prometnu: Sletio s ceste, udario u ogradu i stablo...

Predsjednik bjelovarskog Gradskog vijeća Bruno Zadro izazvao je prometnu nesreću u mjestu Utiskani kod Bjelovara, utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 grama po kilogramu, a u nesreći je lakše ozlijeđen.

Kako su priopćili iz policije ne navodeći identitet, prometnu nesreću izazvao je vozač u dobi od 64 godine koji se nije kretao sredinom prometne trake.

Vozilom je zahvatio bankinu, sletio s ceste te udario u ogradu i stablo. Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 g/kg.

Vozač je prevezen u bolnicu gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Nastala je znatna materijalna šteta na vozilu i privatnoj imovini. Nesreća se dogodila 24. prosinca u popodnevnim satima.

Zadro je predsjednik Gradskog vijeća Bjelovara iz redova vladajućeg HSLS-a, a po zanimanju je ginekolog.

Gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak kazao je da vožnja u alkoholiziranom stanju "nije dobra poruka" koja se šalje javnosti i da javne osobe moraju biti svjesne odgovornosti koju nose.