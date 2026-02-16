Kekin Plenkoviću: Većinu vam drži onaj koji otvoreno i bez imalo srama veliča fašizam...

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin komentirala je u ponedjeljak situaciju u vladajućoj koaliciji nakon što je zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjevao pjesmu koja veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića te ocijenila da je ključno pitanje za predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića tko drži vladajuću većinu.

Kekin smatra da je zabrinjavajuće što se dosad nije čula reakcija ni Andreja Plenkovića, niti, kaže, HDZ-a, a ni Domovinskog pokreta, kojom bi se jasno i nedvosmisleno ogradili od veličanja poglavnika NDH-a.

Upitala se kako premijer, koji javnost uvjerava da su normalna i pristojna Hrvatska, može to govoriti dok mu većinu drži onaj koji otvoreno i bez imalo srama, istaknula je, veliča fašistički režim koji je deportirao, masovno mučio i ubijao i koji kaže da će to činiti i ubuduće.

"Ovdje u ovom domu, u Saboru, ključno pitanje za Plenkovića i za vladajuću većinu je tko vam drži ruke? Tko će izglasati ministra Ružića u petak? Hoće li to biti osoba koja doslovce zaziva protuustavne vrijednosti u ovoj zemlji?", rekla je Kekin.

Dodala je da se tek nakon odgovora na to pitanje može razgovarati o tome ima li i nema većine. "Ako je nema, pa super, onda idemo na izbore. Nije nikakav problem", poručila je.

Kekin smatra i da je neprihvatljiva relativizacija i umanjivanje veličanja, kako je rekla, najveće sramote u povijesti ove zemlje i da pritom to nema nikakve veze s time je li netko desno i lijevo, navija li za javno ili privatno zdravstvo, nego jedino ima veze s time poštujete li ili ne poštuje Ustav, zaključila je Kekin.