BUZ želi za sve umirovljenike iste uskrsnice, HSU: Osigurali smo godišnji dodatak

Zbog uskrsnica, koje ovih dana dijele brojni gradovi i općine, Blok umirovljenici zajedno (BUZ) pozvao je Vladu da ih osigura za sve umirovljenike u istom iznosu, iz Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) uzvraćaju da brinu o umirovljenicima i da su osigurali godišnji dodatak na mirovine.

Lako je govoriti, želje su jedno, a mogućnosti i stvarnost drugo, odgovara Veselko Gabričević, predsjednik HSU-a, koja je dio vlasti, na zahtjeve BUZ-a, izvanparlamentarne stranke.

- Prošle godine, kada je bilo novca, Vlada je isplatila 50 eura svim umirovljenicima, za što smo se izborili HSU i ja, a ne gospodin Špika, predsjednik BUZ-a - dodaje.

Ne spori da bi jednaka uskrsnica za sve bila pravedna, ali i napominje kako, s obzirom na geopolitičke okolnosti koje mogu utjecati na stanje državnog proračuna, teško da država ove godine može intervenirati.

- Već sam razgovarao o tom problemu i pitao ima li mogućnosti, no znate da je sada velika svjetska kriza i da je situacija dosta kritična, zbog čega je u ovom trenutku to teško razmatrati - kaže Gabričević.

Gabričević: Od prošle godine smo osigurali godišnji dodatak na mirovine

S druge strane, podsjeća, od prošle je godine, kao trajno pravo za sve umirovljenike, njih 1,2 milijuna, osiguran godišnji dodatak na mirovine. U prošloj je godini isplaćen u neoporezivom iznosu od šest eura po godini mirovinskog staža, navodi Gabričević i poručuje kako će se za ovu godinu boriti da taj iznos bude i veći - ne manji od 10 eura. Umirovljenici su dobili prosječni dodatak od 180 eura do 240 eura.

A upravo na "uvođenje godišnjeg dodatka na mirovine, koji je isplaćen prošle te će biti isplaćen i ove godine, umjesto ranije jednokratne potpore" upućuju i iz Vlade.

Milivoj Špika, predsjednik BUZ-a, na isplatu uskrsnice umirovljenicima gleda drugačije.

- Umirovljenici su univerzalna skupina i trebaju biti isključivo u nadležnosti države i državnog proračuna. Tako i uskrsnica treba biti univerzalna, osigurana za sve umirovljenike u istom iznosu - poručuje. Ne slaže se s modelom lokalnih jedinica koje uskrsnice umirovljenicima isplaćuju prema određenom cenzusu, tvrdi da je nepravedan.

Špika: Uskrsnice ne smiju biti privilegij samo za neke

Uskrsnice ne smiju biti privilegij samo za neke, ističe Špika

- Gradovi i općine daju određene iznose, no, uskrsnicu, a ni božićnicu, ne dobiju svi umirovljenici i događa se klasična segregacija. Postavljaju se određeni cenzusi, koji su veoma niski, pa uskrsnicu dobiva tek manjina, što upućuje na to da se zapravo radi samo o PR-u i da bi se dobilo malo medijske pozornosti. To je klasično kupovanje naklonosti biračkog tijela i teško zlorabljenje siromaštva ljudi - tvrdi Špika.

Kaže i kako, kad se gleda na razini cijele države, "90 posto umirovljenika neće dobiti ništa", te napominje kako se drugi model koristi kod isplate uskrsnica u državnim i javnim službama.

- Tamo se uskrsnice isplaćuju kolektivno, bez pomisli na segregaciju, dobit će ju u jednakom iznosu i portir i menadžer, pa ne vidim zašto se tako nešto ne bi napravilo i na državnoj razini po pitanju umirovljenika - pita se predsjednik BUZ-a.

Uskrsnice od 30 do 150 eura, isplatit će ih 100-tinjak jedinica

Uskrsnicu će ove godine svojim umirovljenicima isplatiti 100-tinjak gradova i općina u rasponu od 30 do 150 eura, ovisno o visini mirovine, a najizdašnije su osigurale općine Fažana i Čeminac te gradovi Biograd na Moru, Sinj i Labin.

Sinjani s mirovinom do 200 eura dobit će 150 eura, kao i osobe starije od 65 godina bez primanja, korisnici nacionalne naknade, roditelji njegovatelji i njegovatelji, korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje te nezaposleni hrvatski branitelji. Onima s mirovinom do 300 eura isplatit će se 110 eura, a onima do 450 eura, kao i nezaposlenima, 80 eura.

U turističkom Biogradu na Moru umirovljenici s mirovinom do 800 eura dobit će uskrsnicu od 135 eura, isto kao i žene s navršenih 60 godina i muškarci s navršenih 65 godina.

Za umirovljenike s primanjima do 300 eura, kao i starije od 65 godina koji ne primaju mirovinu, u Fažani je osigurana uskrsnica od 140 eura, dok će se onima s primanjima između 500 i 700 eura isplatiti od 100 do 120 eura. Potpora od 100 eura će biti isplaćena i korisnicima nacionalne naknade za starije i inkluzivnog dodatka.

I Omiš dijeli uskrsnice umirovljenicima s mirovinom do 560 eura u rasponu od 60 (dobit će ju i korisnici nacionalne naknade za starije) do 130 eura.

Poveće uskrsnice daje Velika Gorica, za umirovljenike s primanjima do 750 eura u rasponu od 40 pa do 120 eura. Najviše će dobiti umirovljenici čija mirovina ne prelazi 270 eura, kao i korisnici nacionalne naknade za starije. Za virovitičke umirovljenike s primanjima do 500 eura osigurane su uskrsnice do 100 eura.

Uskrsnice isplaćuju i četiri najveća grada.

Zagreb isplaćuje uskrsnicu od 100 eura umirovljenicima koji primaju do 350 eura mirovine. Osijek će potporu za blagdane isplatiti umirovljenicima s mirovinom do 520 eura u rasponu od 60 do 120 eura, pri čemu najveći iznos dobivaju oni s primanjima do 200 eura. Iznos od 60 eura osiguran je i za korisnike Socijalnog programa te djecu korisnike inkluzivnog dodatka.

U Rijeci će 70 eura dobiti oni s najnižim mirovinama, osobe starije od 65 godina bez prihoda i korisnici nacionalne naknade za starije osobe koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć. U Splitu će se uskrsnica od 60 eura isplatiti umirovljenicima koji ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta "Moj zlatni Split", njegovatelji, korisnici inkluzivnog dodatka, kao i zajamčene minimalne naknade, ali i socijalno ugroženi učenici i studenti.

Piše: Nikol Zagorac