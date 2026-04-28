TAJNE SLUŽBE

Šef Mossada: Penetrirali smo duboko u Iran i Hezbollah. Znamo njihove tajne

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Koby Gideon/Israel Gpo

Prikupili smo strateške i taktičke obavještajne podatke iz samog srca neprijateljskih tajni, rekao je šef Mossada, David Barnea

Direktor Mossada David Barnea izjavio je u ponedjeljak da su agenti te organizacije tijekom 2025. godine pokazali revolucionarne operativne sposobnosti u "ciljanim zemljama". Njegova izjava dio je govora na ceremoniji dodjele priznanja istaknutim operativcima Mossada za postignuća u 2025. godini, piše Jerusalem Post.

 - Prikupili smo strateške i taktičke obavještajne podatke iz samog srca neprijateljskih tajni - rekao je, referirajući se na Mossadove operacije protiv Irana, posebno tijekom lipanjske operacije pod nazivom "Rising Lion" (Lav u usponu).

 - Dokazali smo nove, revolucionarne operativne sposobnosti u ciljanim zemljama. Demonstrirali smo učinkovitost moćnog, inovativnog sustava za udare na naše neprijatelje - dodao je.

Strateški savezi i tajne operacije

Mossad je također "proveo tajnu diplomatsku kampanju čija je važnost presudna za stvaranje regionalnih saveza i širenje izraelske strateške dubine", izjavio je šef špijunske službe. Među nagrađenima su bili oni koji su sudjelovali u "iznimnim operacijama" prikupljanja strateških i taktičkih obavještajnih podataka, što je Izraelu pomoglo u održavanju obavještajne nadmoći u Iranu i Libanonu.

Ostali nagrađeni bili su operativci koji su se nalazili unutar Irana tijekom operacije "Rising Lion", kada je Mossad primijenio nove, jedinstvene metode rada temeljene na kombinaciji: terenskih agenata, naprednih tehnoloških sposobnosti, ubokog, tajnog prodora, uključujući i onaj u Teheranu

Suradnja s IDF-om

Barnea ističe kako je Mossad blisko surađivao s IDF-om (Izraelskim obrambenim snagama) protiv Irana i Hezbollaha. "U kampanjama protiv Irana i Hezbollaha radili smo rame uz rame s IDF-om, kako u obrani tako i u napadu", rekao je Barnea.

Špijunska organizacija je "ostvarila utjecaj kroz relativne prednosti i istinsko partnerstvo u gađanju ciljeva u srcu Teherana, neutralizaciji visokih dužnosnika, postizanju zračne nadmoći i obrani izraelske domovine", dodao je.

Pogled u budućnost

 - Operacije koje su ove godine dobile priznanja omogućile su nam probijanje granica u Libanonu i Iranu - izjavio je. "S IDF-om promijenili smo strateški položaj Države Izrael i ojačali njezinu moć."

"Istovremeno, predani smo tome da držimo oči otvorenima, predani smo obavještajnoj i operativnoj odvažnosti te principu djelovanja", nastavio je. "Nećemo spavati na lovorikama, a kada vidimo prijetnju, djelovat ćemo punom snagom", zaključio je.

Ukupno je 10 operacija i projekata nagrađeno priznanjima za izvanredan doprinos sigurnosti Izraela, potvrdio je Vladin ured za tisak.

