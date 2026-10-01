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odbacio političke veze

Šef sindikata nakon zabrane štrajka: 'Iza ovoga stoje samo radnici Holdinga i ZET-a...'

Piše Ivan Jukić,
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Šef sindikata nakon zabrane štrajka: 'Iza ovoga stoje samo radnici Holdinga i ZET-a...'
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Foto: HRT/HTV
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Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio njihov štrajk nezakonitim, a sindikat najavljuje žalbu Vrhovnom sudu.

Nakon odluke Županijskog suda u Zagrebu da je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a nezakonit, radnici su se vratili na posao. Sindikat je poručio da će se na presudu žaliti Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da su štrajk odmah prekinuli jer poštuju odluku suda.

- Hoće li u daljnjem postupku biti drugačije, ne znamo. Ova presuda nije napisala kolektivni ugovor Zagrebačkog holdinga i ZET-a. To ćemo morati napraviti poslodavac i sindikati", rekao je Hodžić u emisiji Otvoreno na HRT-u.

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Odbacio je tvrdnje da iza štrajka stoje političke opcije.

- Iza ovog štrajka stoje samo radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a - poručio je.

Bakić: Treba ponovno sjesti za stol

Potpredsjednik saborskog Kluba zastupnika Možemo Damir Bakić rekao je da je kolektivni ugovor u Holdingu istekao, ali da postoji sporazum kojim su njegove odredbe produljene do kraja godine.

- Predstoji nam ponovno sjesti za stol i pristupiti izradi novog kolektivnog ugovora - rekao je Bakić.

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- U ZET-u je situacija drugačija jer nema takvog sporazuma - dodao je.

Bakić je također istaknuo da arbitražni postupak o poslovima koji se moraju obavljati tijekom štrajka nije završen, što je, prema njegovim riječima, jedan od razloga zbog kojih je štrajk proglašen nezakonitim.

Stručnjak: 'Ovi štrajkovi su gotovi'

Stručnjak za radno i socijalno pravo Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu smatra da sindikati nemaju velike izglede u žalbenom postupku, posebno kada je riječ o Zagrebačkom holdingu.

Za ZET, međutim, smatra da postoji sporniji pravni dio presude.

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Na pitanje može li se štrajk nastaviti, Gotovac je bio izravan.

- Ovi štrajkovi su gotovi. Oni su nezakoniti, oni su umrli i ne mogu uskrsnuti - kazao je.

Dodao je da bi se u budućnosti, nakon isteka postojećih sporazuma i uređenja nužnih poslova, moglo ponovno govoriti o štrajku.

Skoko: Sindikati nisu dovoljno objasnili zašto štrajkaju

Komunikacijski stručnjak Božo Skoko smatra da sindikati nisu dovoljno dobro pripremili javnost za štrajk.

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- Javnost nije bila pripremljena na štrajk - rekao je Skoko.

Istaknuo je da se ranije u sličnim situacijama danima i tjednima objašnjavalo u kakvim uvjetima radnici rade, koliko su plaćeni i što traže.

- Možda je izostalo plastično objašnjenje zašto se ide u štrajk, zašto sada i što se konkretno traži - zaključio je.

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