Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio njihov štrajk nezakonitim, a sindikat najavljuje žalbu Vrhovnom sudu.
Šef sindikata nakon zabrane štrajka: 'Iza ovoga stoje samo radnici Holdinga i ZET-a...'
Nakon odluke Županijskog suda u Zagrebu da je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a nezakonit, radnici su se vratili na posao. Sindikat je poručio da će se na presudu žaliti Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da su štrajk odmah prekinuli jer poštuju odluku suda.
- Hoće li u daljnjem postupku biti drugačije, ne znamo. Ova presuda nije napisala kolektivni ugovor Zagrebačkog holdinga i ZET-a. To ćemo morati napraviti poslodavac i sindikati", rekao je Hodžić u emisiji Otvoreno na HRT-u.
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Odbacio je tvrdnje da iza štrajka stoje političke opcije.
- Iza ovog štrajka stoje samo radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a - poručio je.
Bakić: Treba ponovno sjesti za stol
Potpredsjednik saborskog Kluba zastupnika Možemo Damir Bakić rekao je da je kolektivni ugovor u Holdingu istekao, ali da postoji sporazum kojim su njegove odredbe produljene do kraja godine.
- Predstoji nam ponovno sjesti za stol i pristupiti izradi novog kolektivnog ugovora - rekao je Bakić.
- U ZET-u je situacija drugačija jer nema takvog sporazuma - dodao je.
Bakić je također istaknuo da arbitražni postupak o poslovima koji se moraju obavljati tijekom štrajka nije završen, što je, prema njegovim riječima, jedan od razloga zbog kojih je štrajk proglašen nezakonitim.
Stručnjak: 'Ovi štrajkovi su gotovi'
Stručnjak za radno i socijalno pravo Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu smatra da sindikati nemaju velike izglede u žalbenom postupku, posebno kada je riječ o Zagrebačkom holdingu.
Za ZET, međutim, smatra da postoji sporniji pravni dio presude.
Na pitanje može li se štrajk nastaviti, Gotovac je bio izravan.
- Ovi štrajkovi su gotovi. Oni su nezakoniti, oni su umrli i ne mogu uskrsnuti - kazao je.
Dodao je da bi se u budućnosti, nakon isteka postojećih sporazuma i uređenja nužnih poslova, moglo ponovno govoriti o štrajku.
Skoko: Sindikati nisu dovoljno objasnili zašto štrajkaju
Komunikacijski stručnjak Božo Skoko smatra da sindikati nisu dovoljno dobro pripremili javnost za štrajk.
- Javnost nije bila pripremljena na štrajk - rekao je Skoko.
Istaknuo je da se ranije u sličnim situacijama danima i tjednima objašnjavalo u kakvim uvjetima radnici rade, koliko su plaćeni i što traže.
- Možda je izostalo plastično objašnjenje zašto se ide u štrajk, zašto sada i što se konkretno traži - zaključio je.
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