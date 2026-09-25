Obavijesti

News

Komentari 2
BLIŽI SE ŠTRAJK

Šef sindikata o najavljenom velikom štrajku u Zagrebu: 'Tužno je slušati Tomaševića...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Šef sindikata o najavljenom velikom štrajku u Zagrebu: 'Tužno je slušati Tomaševića...'
Zagreb: ZET i Holding najavili štrajk 28. rujna | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Onaj tko je nas prozvao za neodgovornost, trebao se toga sjetiti prije tri mjeseca, poručio je Jović te dodao da radnici zaslužuju poštovanje svog poslodavca, kao i gradonačelnika Tomislava Tomaševića

Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske komentirao je najavljeni štrajk djelatnika ZET-a i Holdinga u Zagrebu za N1. Rekao je da mu je, kako je naveo, 'sve žalosnije i tužnije slušati konferencije gradonačelnika' jer se, kaže, svaki put iznose nove informacije.

- Prvo smo saznali da je iznenađen da ima problema, da se otvaraju kolektivni pregovori s našim prijedlozima. Iako, kolektivni pregovori u ZET-u su krenuli 1. lipnja, u Holdingu 1. srpnja, rekao je Jović.

KOMENTIRAO I STADION Šef zagrebačke skupštine o štrajku: 'Vjerujem da je dogovor još moguć, čak i ovog vikenda'
Šef zagrebačke skupštine o štrajku: 'Vjerujem da je dogovor još moguć, čak i ovog vikenda'

Dodao je da su nakon dva mjeseca pregovora od pregovaračkog odbora dobivali informacije da se na svaki njihov prijedlog moraju konzultirati s nekim u Gradu, za koga pretpostavlja da je riječ o gradonačelniku. Osvrnuo se i na novu informaciju o povećanju plaća.

- Mi ovdje nismo u sporu oko starog kolektivnog ugovora, mi smo u sporu oko sklapanja novog kolektivnog ugovora. Stari kolektivni je u ZET-u istekao 31. ožujka, a u Holdingu 15. svibnja. Danas slušamo da se poziva na stari kolektivni ugovor, kazao je.

Jović je podsjetio da je prvi prijedlog o povećanju plaća u ZET-u iznesen 7. rujna.

- Danas smo čuli da gradonačelnik predviđa da bi od Nove godine išlo i 4,5 posto. Ako gradonačelnik bude imao konferenciju danas, sutra ili u nedjelju, možda saznamo da je to bilo i 20 posto, rekao je.

A KAKO TO? VIDEO ZET-ovci idu u štrajk, a ovako su 'feštali' na domjenku: Plesali goli pa pretukli bend?!
VIDEO ZET-ovci idu u štrajk, a ovako su 'feštali' na domjenku: Plesali goli pa pretukli bend?!

Jović je rekao da su sindikati bili spremni razgovarati o svim aspektima, ali da su, prema njegovim riječima, nailazili na stav 'uzmite ili ostavite'. Isto se, dodao je, nastavilo i tijekom procesa mirenja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je rekao da su sindikati naprasno otišli sa sastanaka, no Jović ističe da Tomašević nije sudjelovao ni na jednom sastanku. Dodao je da razgovori nisu naprasno prekinuti, nego da je 10. rujna prekinuto mirenje u Holdingu. Sindikati su, podsjetio je, konferenciju za novinare održali tek 18. rujna. Jović je rekao da su sindikati prijedloge poslodavca dobili tek tijekom procesa mirenja. Dodao je da u Holdingu već kruži cirkularno pismo prema kojem se radnici moraju izjasniti podržavaju li štrajk i hoće li u njemu sudjelovati. Ponovio je da su sindikati bili spremni sjesti za stol i pregovarati o iznosima i rokovima primjene, ali da su od Uprave dobili pakete vrijedne tri ili četiri milijuna eura, što je, prema njegovim riječima, daleko od njihovih zahtjeva. Osvrnuo se i na tvrdnje o mogućem prelijevanju troškova na krajnje korisnike.

OD PONEDJELJKA ŠTRAJKAJU Tomašević o štrajku: 'Nećemo ga platiti! Neka sa sindikatom provjere hoće li im oni platiti'
Tomašević o štrajku: 'Nećemo ga platiti! Neka sa sindikatom provjere hoće li im oni platiti'

- Kad govorimo o prelijevanju cijena, uvijek vam je isti spin i ista priča, da će se preliti na krajnje korisnike, rekao je Jović.

Govoreći o uvjetima rada, istaknuo je da pojedini radnici imaju velik broj prekovremenih sati, rade u smjenama i imaju više uzdržavanih članova obitelji.

„- i ljudi stvarno imaju oko 200 sati prekovremenog, rade u smjenama, imaju četiri ili pet slobodnih dana, imaju četiri ili pet uzdržavanih članova obitelji. Možete misliti kako se kolege osjećaju koji stvarno rade za onu plaću koju smo mi navodili, rekao je.

Na kraju je upitan što poručuje Zagrepčanima i korisnicima javnog prijevoza.

- Ne možemo prognozirati koliko će štrajk trajati, bilo bi stvarno neozbiljno s naše strane, rekao je Jović.

Dodao je da, s obzirom na pregovore oko kolektivnog ugovora, prema njegovu mišljenju, odgovornost više nije na sindikatima.

- Onaj tko je nas prozvao za neodgovornost, trebao se toga sjetiti prije tri mjeseca, poručio je Jović te dodao da radnici zaslužuju poštovanje svog poslodavca, kao i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...
EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!
POBJEDNICI NATJEČAJA

EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!

Maksimir je važan i osjetljiv projekt i želimo biti precizni u svemu što komuniciramo, rekli su nam...
Član žirija za Maksimir i autor pobjedničkog rješenja rade na istoj akademiji ured do ureda?
NOVI MAKSIMIR

Član žirija za Maksimir i autor pobjedničkog rješenja rade na istoj akademiji ured do ureda?

Pobjedu je odnio VG13 Architects Studio Associato iz Milana. Talijanskim arhitektima Tommasu Fantiniju i Albertu Rossiju pripalo je 390.400 eura nagrade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026