Šef sindikata o najavljenom velikom štrajku u Zagrebu: 'Tužno je slušati Tomaševića...'

Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske komentirao je najavljeni štrajk djelatnika ZET-a i Holdinga u Zagrebu za N1. Rekao je da mu je, kako je naveo, 'sve žalosnije i tužnije slušati konferencije gradonačelnika' jer se, kaže, svaki put iznose nove informacije.

- Prvo smo saznali da je iznenađen da ima problema, da se otvaraju kolektivni pregovori s našim prijedlozima. Iako, kolektivni pregovori u ZET-u su krenuli 1. lipnja, u Holdingu 1. srpnja, rekao je Jović.

Dodao je da su nakon dva mjeseca pregovora od pregovaračkog odbora dobivali informacije da se na svaki njihov prijedlog moraju konzultirati s nekim u Gradu, za koga pretpostavlja da je riječ o gradonačelniku. Osvrnuo se i na novu informaciju o povećanju plaća.

- Mi ovdje nismo u sporu oko starog kolektivnog ugovora, mi smo u sporu oko sklapanja novog kolektivnog ugovora. Stari kolektivni je u ZET-u istekao 31. ožujka, a u Holdingu 15. svibnja. Danas slušamo da se poziva na stari kolektivni ugovor, kazao je.

Jović je podsjetio da je prvi prijedlog o povećanju plaća u ZET-u iznesen 7. rujna.

- Danas smo čuli da gradonačelnik predviđa da bi od Nove godine išlo i 4,5 posto. Ako gradonačelnik bude imao konferenciju danas, sutra ili u nedjelju, možda saznamo da je to bilo i 20 posto, rekao je.

Jović je rekao da su sindikati bili spremni razgovarati o svim aspektima, ali da su, prema njegovim riječima, nailazili na stav 'uzmite ili ostavite'. Isto se, dodao je, nastavilo i tijekom procesa mirenja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je rekao da su sindikati naprasno otišli sa sastanaka, no Jović ističe da Tomašević nije sudjelovao ni na jednom sastanku. Dodao je da razgovori nisu naprasno prekinuti, nego da je 10. rujna prekinuto mirenje u Holdingu. Sindikati su, podsjetio je, konferenciju za novinare održali tek 18. rujna. Jović je rekao da su sindikati prijedloge poslodavca dobili tek tijekom procesa mirenja. Dodao je da u Holdingu već kruži cirkularno pismo prema kojem se radnici moraju izjasniti podržavaju li štrajk i hoće li u njemu sudjelovati. Ponovio je da su sindikati bili spremni sjesti za stol i pregovarati o iznosima i rokovima primjene, ali da su od Uprave dobili pakete vrijedne tri ili četiri milijuna eura, što je, prema njegovim riječima, daleko od njihovih zahtjeva. Osvrnuo se i na tvrdnje o mogućem prelijevanju troškova na krajnje korisnike.

- Kad govorimo o prelijevanju cijena, uvijek vam je isti spin i ista priča, da će se preliti na krajnje korisnike, rekao je Jović.

Govoreći o uvjetima rada, istaknuo je da pojedini radnici imaju velik broj prekovremenih sati, rade u smjenama i imaju više uzdržavanih članova obitelji.

„- i ljudi stvarno imaju oko 200 sati prekovremenog, rade u smjenama, imaju četiri ili pet slobodnih dana, imaju četiri ili pet uzdržavanih članova obitelji. Možete misliti kako se kolege osjećaju koji stvarno rade za onu plaću koju smo mi navodili, rekao je.

Na kraju je upitan što poručuje Zagrepčanima i korisnicima javnog prijevoza.

- Ne možemo prognozirati koliko će štrajk trajati, bilo bi stvarno neozbiljno s naše strane, rekao je Jović.

Dodao je da, s obzirom na pregovore oko kolektivnog ugovora, prema njegovu mišljenju, odgovornost više nije na sindikatima.

- Onaj tko je nas prozvao za neodgovornost, trebao se toga sjetiti prije tri mjeseca, poručio je Jović te dodao da radnici zaslužuju poštovanje svog poslodavca, kao i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.