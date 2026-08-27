Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je u četvrtak podršku žrtvama zločina koje je počinio bivši vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, koji je umro u četvrtak tijekom izdržavanja kazne doživotnog zatvora u Den Haagu
Šef UN-a nakon smrti Mladića: 'Solidarni smo sa žrtvama, preživjelima i obiteljima'
Šef Ujedinjenih naroda "izražava svoju solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić proglašen krivim", izjavio je njegov glasnogovornik u priopćenju. Mehanizam za međunarodne kaznene sudove Ujedinjenih naroda (MICT) potvrdio je u četvrtak poslije podne smrt Ratka Mladića uz najavu kako će o svemu biti provedena istraga kakva je predviđena u ovakvim slučajevima.
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Nakon dugogodišnjeg procesa, Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) u lipnju 2021. odbacilo je sve žalbene osnove Mladićeve obrane na prvostupnjsku presudu.
Mladić je tako postao pravomoćno kriv za genocid na području Srebrenice 1995. i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca.
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