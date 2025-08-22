Šef UN-a o gladi u Gazi: Ovo je katastrofa koju je uzrokovao čovjek, ne smije proći bez kazne

Glavni tajnik UN-a António Guterres opisao je u petak situaciju u Pojasu Gaze kao "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem", nakon što je globalna inicijativa za sigurnost hrane prvi put formalno proglasila glad u dijelu te obalne enklave.

U izvješću objavljenom u petak, Integrirana klasifikacija razine sigurnosti opskrbe hranom (IPC) navela je da ima "razumne dokaze" da od 15. kolovoza prevladava glad u administrativnoj regiji koja uključuje grad Gazu.

Reagirajući na objavu IPC-a, Guterres je opisao uvjete u Gazi kao "živi pakao".

Naglasio je u objavi na X-u da situacija "nije misterij", već "katastrofa koju je izazvao čovjek, moralna optužnica i neuspjeh samog čovječanstva".

Glavni tajnik UN-a rekao je da je Izrael, kao okupacijska sila, obvezan prema međunarodnom pravu osigurati hranu i medicinske zalihe.

"Ne smijemo dopustiti da ova situacija nekažnjeno traje", dodao je.

Objava IPC-a došla je u trenutku dok izraelske snage napreduju prema gradu Gazi u sklopu nove ofenzive s ciljem zauzimanja najveće metropole na tom teritoriju, kako bi uništili ostatke palestinske ekstremističke skupine Hamas.

Najnovija kampanja izazvala je strah od daljnje patnje civilnog stanovništva.

Izrael je ranije ove godine blokirao ulazak pomoći na tom teritoriju. Suočen s međunarodnim kritikama, prošlog mjeseca je djelomično ukinuo blokadu, dopuštajući ograničenim količinama pomoći da pristignu u Pojas Gaze, iako humanitarne organizacije upozoravaju da ta količina nije ni približno dovoljna za sprječavanje gladi.

Guterres je ponovio svoj zahtjev o prekidu vatre, oslobađanju talaca i punom pristupu humanitarne pomoći Pojasu Gaze.