Šef vojnih obavještajaca: 'Znali smo da će jedan od migranata pokušati diverziju, tražimo ga'

Mjesecima smo ukazivali vrhovnom komandantu, predsjedniku Aleksandru Vučiću, kao i državnom rukovodstvu, da do nečega kao što je ovo danas može doći. Da budem iskren, naišli smo na skepticizam, neodobravanje, neslaganje. Kao i u slučaju kad smo morali prezentirati relevantne pokazatelje da može doći do ugrožavanja plinske infrastrukture, rekao je direktor srpske Vojnoobavještajne agencije (VBA) Đuro Jovanić i dodao da je ovo bila izuzetno uspješna akcija srpskih obavještajnih službi, prenosi RTS.

Istaknuo je da je akciji prethodio dobar operativni rad na terenu i razmjena informacija s drugim službama.

- Raspolagali smo podacima da će osoba iz grupe migranata, vojno sposobna, pokušati izvršiti diverziju na plinskoj infrastrukturi - rekao je Jovanić.

- Ta osoba će sigurno biti privedena. Pitanje je samo hoće li istraga trajati tri dana ili više mjeseci - rekao je direktor VBA.

- Danas smo pronašli: eksploziv posebno pakiran, hermetički zatvoren, detonatorske kapisle posebno pripremljene i spremne za transport, kao i detonirajući štapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva za izvršenje diverzije. Otkrit ću vam detalj iz istrage, po oznakama na eksplozivu se vidi da je proizveden u SAD - naveo je direktor VBA.

Srpske vlasti ranije su priopćile da je riječ o ozbiljnom sigurnosnom incidentu koji je mogao imati dalekosežne posljedice na energetsku stabilnost Srbije i regije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva, istaknuvši da je Vojska Srbije danas uspjela osujetiti akciju protiv vitalnih interesa zemlje.

Kazao je da je telefonski razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi. Kako je ustvrdio, riječ je o eksplozivu razorne snage koji je mogao nanijeti veliku štetu.

Više javno tužiteljstvo u Subotici događaj je okvalificiralo kao kaznena djela neovlaštene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksploziva te sabotažu u pokušaju.

- Pripadnici sigurnosnih snaga nastavljaju rad na terenu s ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identificiranja i kaznenog progona osoba koje mogu biti povezane s ovim događajem. Ministarstvo obrane nastavit će, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, poduzimati sve mjere radi očuvanja sigurnosti građana i zaštite vitalne infrastrukture Republike Srbije - priopćilo je Ministarstvo obrane RS.

Na terenu je angažirano oko 140 pripadnika policije i vojske. Više prometnih pravaca u općini Kanjiža je blokirano, uključujući dionice između Trešnjevca i Vojvode Zimonjića, kao i pravac prema selu Velebit. Operacija se provodi kombinirano, pretragom s kopna uz nadzor iz zraka, a iznad područja nadlijeću i helikopteri.