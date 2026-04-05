DETALJI AKCIJE U SRBIJI

Šef vojnih obavještajaca: 'Znali smo da će jedan od migranata pokušati diverziju, tražimo ga'

Foto: Ministarstvo obrane Republike Srbije

Direktor srpske Vojnoobavještajne agencije Đuro Jovanić tvrdi da su mjesecima upozoravali vodstvo na ovakav scenarij te da im nisu vjerovali. Kaže i da znaju tko stoji iza pokušaja napada

Mjesecima smo ukazivali vrhovnom komandantu, predsjedniku Aleksandru Vučiću, kao i državnom rukovodstvu, da do nečega kao što je ovo danas može doći. Da budem iskren, naišli smo na skepticizam, neodobravanje, neslaganje. Kao i u slučaju kad smo morali prezentirati relevantne pokazatelje da može doći do ugrožavanja plinske infrastrukture, rekao je direktor srpske Vojnoobavještajne agencije (VBA) Đuro Jovanić i dodao da je ovo bila izuzetno uspješna akcija srpskih obavještajnih službi, prenosi RTS.

Istaknuo je da je akciji prethodio dobar operativni rad na terenu i razmjena informacija s drugim službama.

- Raspolagali smo podacima da će osoba iz grupe migranata, vojno sposobna, pokušati izvršiti diverziju na plinskoj infrastrukturi - rekao je Jovanić.

- Ta osoba će sigurno biti privedena. Pitanje je samo hoće li istraga trajati tri dana ili više mjeseci - rekao je direktor VBA.

MAĐARSKA UZNEMIRENA Eksploziv uz plinovod u Srbiji: Orban sazvao hitan sastanak, raste sumnja u sabotažu...
- Danas smo pronašli: eksploziv posebno pakiran, hermetički zatvoren, detonatorske kapisle posebno pripremljene i spremne za transport, kao i detonirajući štapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva za izvršenje diverzije. Otkrit ću vam detalj iz istrage, po oznakama na eksplozivu se vidi da je proizveden u SAD - naveo je direktor VBA.

Srpske vlasti ranije su priopćile da je riječ o ozbiljnom sigurnosnom incidentu koji je mogao imati dalekosežne posljedice na energetsku stabilnost Srbije i regije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva, istaknuvši da je Vojska Srbije danas uspjela osujetiti akciju protiv vitalnih interesa zemlje.

Kazao je da je telefonski razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi. Kako je ustvrdio, riječ je o eksplozivu razorne snage koji je mogao nanijeti veliku štetu.

NAKON PRONALASKA EKSPLOZIVA Helikopteri nadlijeću sela uz plinovod, srpska ministrica: 'Mađarska nam je zahvalila'
Više javno tužiteljstvo u Subotici događaj je okvalificiralo kao kaznena djela neovlaštene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksploziva te sabotažu u pokušaju. 

- Pripadnici sigurnosnih snaga nastavljaju rad na terenu s ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identificiranja i kaznenog progona osoba koje mogu biti povezane s ovim događajem. Ministarstvo obrane nastavit će, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, poduzimati sve mjere radi očuvanja sigurnosti građana i zaštite vitalne infrastrukture Republike Srbije - priopćilo je Ministarstvo obrane RS.

Na terenu je angažirano oko 140 pripadnika policije i vojske. Više prometnih pravaca u općini Kanjiža je blokirano, uključujući dionice između Trešnjevca i Vojvode Zimonjića, kao i pravac prema selu Velebit. Operacija se provodi kombinirano, pretragom s kopna uz nadzor iz zraka, a iznad područja nadlijeću i helikopteri.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

