Sekunde su ga dijelile od smrti: Snimka otkrila kako je Mojtaba izbjegao napad koji je ubio oca

Mojtaba Hamnei, misteriozni novi vrhovni vođa Irana, preuzeo je vlast u zemlji usred ratnog kaosa i pod velom tajne koji i dalje obavija njegovo stvarno zdravstveno stanje. No, prije nego što ga je Islamska revolucionarna garda postavila na čelo države, sin ajatolaha Alija Hamneija za dlaku je izbjegao smrt u napadu koji je uništio njegovu obitelj i obezglavio stari režim. Audio zapisi koji su procurili u javnost sada otkrivaju dramatične sekunde koje su ga dijelile od sudbine njegova oca.

Prema audio snimkama visokog dužnosnika iz ureda pokojnog vrhovnog vođe, koje je objavio The Telegraph, Mojtaba Hamnei je preživio zračni napad 28. veljače isključivo zahvaljujući nevjerojatnoj sreći. Samo nekoliko sekundi prije nego što su američki i izraelski projektili u 9:32 sati po lokalnom vremenu sravnili sa zemljom rezidenciju u teheranskom kompleksu, on je izašao u dvorište. Udar je bio razoran. Na licu mjesta poginuli su njegov otac, tadašnji vrhovni vođa Ali Hamnei, Mojtabina supruga Zahra Haddad-Adel i jedan od njihovih sinova.

U snimci se čuje glas dužnosnika kako opisuje potpuni kaos i trenutak udara koji je ubio gotovo cijelu vladajuću obitelj. Iako su prvi izvještaji govorili da je Mojtaba prošao s lakšom ozljedom noge, kasnije informacije sugeriraju da je stanje mnogo ozbiljnije. Strani mediji, pozivajući se na izvore bliske režimu, navode da je pretrpio najmanje prijelom noge i ozljede lica. U napadu su stradali i njegova sestra, šogor i nećakinja, dok je majka podlegla ozljedama tri dana kasnije. Cijeli ured vrhovnog vođe je, prema riječima svjedoka, doslovno pretvoren u prah i pepeo.

Dok se Teheran još oporavljao od šoka, iza zatvorenih vrata odvijala se prava "igra prijestolja". Imenovanje Mojtabe Hamneija (56) nije bilo ni glatko ni očekivano. Njegov otac protivio se ideji da se položaj vrhovnog vođe pretvori u nasljednu funkciju, po uzoru na monarhiju svrgnutu Islamskom revolucijom, te ga nije uvrstio na popis potencijalnih nasljednika.

Međutim, tvrdolinijaši predvođeni Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC) inzistirali su na njegovu imenovanju kako bi osigurali nastavak konfrontacijske politike prema SAD-u i Izraelu. S druge strane, umjerenjaci poput Alija Larijanija, šefa Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, i reformističkog predsjednika Masouda Pezeshkiana, protivili su se, tvrdeći da će Mojtaba biti figura koja unosi podjele.

Skupština stručnjaka, tijelo od 88 klerika zaduženo za izbor vođe, sastala se virtualno nakon što je Izrael bombardirao zgradu u Komu gdje se trebala održati sjednica. U prvom krugu glasanja Mojtaba je dobio potrebnu većinu, no Larijani je blokirao objavu, navodno zbog prijetnji sa zapada da će i novi vođa biti meta. U danima koji su uslijedili, umjerenjaci su pokušali osporiti odluku, predstavivši čak i oporuku Alija Hamneija u kojoj se protivi sinovljevu imenovanju. Ipak, pod golemim pritiskom IRGC-a, koji je članove Skupštine pozivao na "moralnu i vjersku dužnost", osam. ožujka je održano novo glasanje. Mojtaba Hamenei proglašen je trećim vrhovnim vođom Irana s 59 glasova.

Vođa kojeg nitko nije vidio

Unatoč imenovanju, Iran i svijet još uvijek nisu vidjeli svog novog vođu. Od napada 28. veljače, Mojtaba se nije pojavio u javnosti, niti je objavljena ijedna njegova fotografija ili video snimka. To je potaknulo lavinu spekulacija o njegovu zdravlju. Oporbeni krugovi tvrde da je u komi, nesvjestan imenovanja i obiteljske tragedije. Njegovu prvu poruku naciji, objavljenu 12. ožujka, pročitao je spiker na državnoj televiziji, što je dodatno pojačalo sumnje.

​- Mislim da je vjerojatno ozlijeđen, ali vjerujem da je živ - rekao je Trump za Fox News.

U međuvremenu, izraelsko ministarstvo vanjskih poslova narugalo se situaciji objavivši fotografiju kartonskog izreska s njegovim likom uz poruku: "Možete trčati, možete se skrivati, ali kartonski režimi se presavijaju".