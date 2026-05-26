Selak Raspudić oplela po Tomaševiću: ‘Da ima političkog poštenja, dao bi ostavku!'

Da je političkog poštenja Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku, poručila je u utorak zastupnica Marija Selak Raspudić, podsjetivši kako je zagrebački gradonačelnik do samog kraja inzistirao na nevinosti Koste Kostanjevića, koji je sklopio nagodbu s USKOK-om u aferi 'Hipodrom'.

"Gdje je danas Možemo!, gdje je jučer Tomislav Tomašević, gradonačelnik glavnog grada u trenutku kada saznajemo da se Kosta Kostanjević nagodio, dakle priznao da je Zagrebu zajedno sa svojim družinom ukrao 2 milijuna eura", zapitala se Selak Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) iznoseći stajalište na slobodnu temu.

Govoreći o Kostanjeviću, zastupnica je podsjetila da se radi o čovjeku na čijoj je nevinosti Tomašević inzistirao do samog kraja, "zbog čega je jedna gradska krađa postala politički slučaj bez presedana jer je lopov imao gradonačelnikovu zaštitu svim dokazima usprkos". Minimum koji smo zaslužili je da naš gradonačelnik jučer stane ispred svojih sugrađana i preuzme odgovornost, dodala je.

"Da je političkog poštenja Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. Kada izbore dobiješ na tezi da te progone Turudić i mafija, da se protiv tebe i tvojih ljudi vode politički montirani procesi i kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za dva milijuna eura i kada najveći dio tog novca propadne jer ga svjesno nisi zatražio nazad, onda je vrijeme da ponudiš ostavku", ustvrdila je.

Selak Raspudić ocijenila je kako je ovaj slučaj paradigmatski primjer koji je razotkrio pravu narav stranke Možemo! te da su Tomašević i njegova stranka od početka znali o čemu se ovdje radi.

"To pokazuje udruženi zločinački pothvat za koji je optužen Goran Đulić, istaknuti član stranke Možemo! koji je, sigurno ne bez blagoslova s vrha, navodno progonio zviždače. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal", kazala je te prozvala i HDZ, ustvrdivši kako oni nemaju što predbacivati i docirati Možemo! u ovom slučaju jer su kriminalne afere učinili sastavnim dijelom politike.

HDZ: Nakon ovoga Možemo! nema više nikakvo pravo ikome docirati

Mostov Marin Miletić istaknuo je kako je "ovih dva milijuna eura, koje je maznula sekta Možemo!, kap u moru krađe".

I HDZ-ov Ante Deur pita se gdje su se sakrili zastupnici Možemo! i zagrebački gradonačelnik kad je Kostanjević sam priznao da je krao kroz lažne fakture, također, podsjetivši kako ga je Tomašević branio do samog kraja.

"Nakon ovoga Možemo! nema više nikakvo pravo ikome docirati. Kad ne trpaju u svoje džepove, Možemo! i Tomašević gule građane najvećom stopom poreza na dohodak, a za što se taj golemi novac otima građanima? Dijeli se šakom i kapom najčudnovatijim udrugama koji proučavaju rast trave, broje zrnca prašine, dok grad nikada nije bio gori. Zagreb je za Tomaševića postao grad koji je svrha samo sekti Možemo!", rekao je.

SDP-ova Kristina Ikić Baniček osvrnula se na ubojstvo maturanta Luke Milovca u Drnišu, za što odgovornima vidi policiju, DORH, sudstvo i Ministarstvo pravosuđa.

"Policija je zakazala jer se nije bavila jednom od ključnih zadaća, preventivom, a još je poraznija činjenica kada znamo da Hrvatska ima više od 450 policijskih službenika na 100.000 stanovnika. Ista stvar je sa sudstvom, imamo najviše sudaca per capita u EU, a sud nadležan za ubojicu nije bio u stanju godinama pokrenuti postupak za koji su istekli svi rokovi propisani zakonom. DORH je morao zahtijevati istražni zatvor. Svi su odgovorni, ali čija je to politička odgovornost? U ovom slučaju ima ime, prezime i funkciju - ministar pravosuđa Damir Habijan jer Hrvatska nema funkcionalan e-spis kakav imaju sve europske države", poručila je.

Sukob Mostova Mire Bulja i vladajućih

Tijekom iznošenja stajališta, došlo je do sukoba između Mostova Mire Bulja i vladajućih, nakon što je Mostov zastupnik Vladu ocijenio veleizdajničkom zbog ukidanja kune, imenovanja Borisa Vujčića guvernerom HNB-a i inflacija.

"Optužili ste više od 50 posto građana da su veleizdajnici. Ova Vlada i parlamentarna većina je rezultat parlamentarnih izbora i vi smatrate da svi oni koji su glasali za nas podržavaju veleizdajničku politiku, sram vas može biti. Biti u politici veleizdajnik je nešto najgore i ne možete tako govoriti", poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Nisam rekao da su građani, nego politike koje vi provodite. Nisu hrvatski građani vama dali za pravo da ukinete kunu, može vas sram biti", uzvratio je Bulj.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a), komentirajući podatke Eurostata o tome koliko je novaca državama članicama isplaćeno iz fonda Next Generation i koliko ih je stvarno potrošeno, a prema kojima, navela je, Hrvatska ima najveći jaz u EU između ta dva pokazatelja.

"Prosječan jaz iznosi oko 2,7 posto, a u Hrvatskoj čak 25,2 posto. Hrvatska je dobila 5,78 milijardi eura, od čega je EK isplatila 4,73 milijarde, međutim, stvarno evidentirane investicije iznose 3,26 milijardi eura", kazala je upitavši tko će odgovarati ako Hrvatska bude morala vratiti novac dobiven za projekt robotaksija.