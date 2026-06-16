Obavijesti

News

Komentari 1
POLJOPRIVREDA

Seljaci traže drastične mjere protiv divljih svinja: 'Došli smo do zida, rade nam veliku štetu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Seljaci traže drastične mjere protiv divljih svinja: 'Došli smo do zida, rade nam veliku štetu'
Broj divljih svinja u Istri i dalje raste, danas su šetale uz cestu nedaleko od Pule | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) smatra kako prekomjerna populacija divljih svinja uzrokuje neprihvatljivo i nekontrolirano visoke štete na usjevima, a rješenje vidi u "drastičnom" odstrjelu divljih svinja te strožoj kontroli brojnosti divljači.

Kaže da visoke štete izazivaju ogroman revolt poljoprivrednika i dovode do sve češćeg odustajanja od proizvodnje, a da bi u rješavanje problema trebalo uključiti Hrvatsku vojsku, kako bi se između ostalog spriječilo daljnje širenje bolesti afričke svinjske kuge (ASK). Također, zalaže se i za legalizaciju lovnih klopki na poljoprivrednom zemljištu. HPK traži hitno donošenje uredbe Ministarstva poljoprivrede o potpunom odstrelu divljih svinja, koje su, osim što prave ogromne štete i ogroman "rezervoar" bolesti ASK, koja se širi i prijeti opstanku svinjogojstva u Hrvatskoj, istaknuto je u utorak u priopćenju.

HPK će u četvrtak na temu šteta od divljači organizirati sjednicu Upravnog odbora koja će biti otvorena za javnost, a očekuje da će ispred resornog ministarstva na nju doći državni tajnik Marinko Beljo.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Potvrđen još jedan novi slučaj afričke svinjske kuge u Slavoniji
Potvrđen još jedan novi slučaj afričke svinjske kuge u Slavoniji

Ističu kako su sazvali hitnu sjednicu jer je situacija na terenu izmakla kontroli. 

"Došli smo do zida. Naša je obaveza da javnosti i nadležnima kažemo istinu - hrvatski seljak na vlastitoj zemlji više ne može proizvoditi hranu. Mi poljoprivrednici razumijemo i ekologiju i zaštitu prirode kao i udruge za zaštitu životinja. Ali moramo povući jasnu crtu te iznijeti stav kako zaštita divljači ne može i nikada ne smije biti važnija od proizvodnje hrane za hrvatski narod. Proizvodnja hrane je pitanje nacionalne sigurnosti ove države“, rekao je predsjednik HPK Željko Mihelić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Program EWA Grow 2026. ’Vjetar u leđa’ za 10 izabranih poduzetnica: Cilj je osnaživanja žena u našem agrifood sektoru
’Vjetar u leđa’ za 10 izabranih poduzetnica: Cilj je osnaživanja žena u našem agrifood sektoru

Prema izvješćima s terena, primjerice iz dijelova Istre, Međimurja i Slavonije, u 2025. i početkom 2026. štete na usjevima kukuruza, soje, suncokreta te u maslinicima narasle su do te mjere da dio poljoprivrednika potpuno odustaje od sjetve ili uzgoja na kritičnim parcelama, upozoravaju iz Komore.

Dodaju i da glavni razlog nepostojanja preciznih podataka o štetama od divljači na usjevima leži i u tome što poljoprivrednici, razočarani sporom administracijom i malim naknadama, često uopće ne prijavljuju štetu lovačkim društvima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026