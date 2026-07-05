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Šeparović: Milanoviću potrebna stručna pomoć. Predlažem mu odmor da odmori od odmora...

Piše 24sata,
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Šeparović: Milanoviću potrebna stručna pomoć. Predlažem mu odmor da odmori od odmora...
Zagreb: Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda RH | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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"Dakle, meni je našeg dragog predsjednika stvarno žao. Nije njemu, jadnom, lako", poručio je u objavi Šeparović...

Miroslav Šeparović, bivši predsjednik Ustavnog suda, žestoko je odgovorio predsjedniku Zoranu Milanoviću u objavi na društvenim mrežama. Šeparović sad piše kako Milanovića žali, savjetuju me da ode na jedan dugi godišnji odmor...

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Izjave Zorana Milanovića VIDEO
Izjave Zorana Milanovića | Video: 24sata/pixsell

- "Naš "dragi" predsjednik opetovano me je neki dan u Slunju nazvao kriminalcem. Nije da je to prvi put i da me to nešto sekira. Ali ipak, sada kada više nisam na funkciji, mogu se barem s njim malo sprdati, jer drugo i ne zaslužuje - započeo je objavu Šeparović.

Odmah je nastavio:

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- Naime, već sam mu preko svog Facebook profila poručio da sam, kao svaki pravi kriminalac, kupio helikopter kako bih mogao obilaziti svoj maslinik na Korčuli, s obzirom na to da to više ne mogu službenim helikopterom. Našem dragom predsjedniku sada poručujem da ću mu rado posuditi svoj helikopter kako bi izbjegao prometne gužve kada, zbog svojih „važnih“ obveza, bude obilazio hrvatske otoke. Ponavljam, nije našem predsjedniku lako. Silno bi htio biti važan, ali srećom, jadan, ni o čem važnom ne odlučuje. Istina, sramoti našu državu, ali zamislite što bi moglo biti da ima veće ovlasti. Zato se čudim svima koji se s njim upuštaju u prekomjerne sukobe i svađe. Kaže ona pametna izreka: "Ne valjaj se sa svinjom u blatu jer ćete se oboje uprljati, a svinja to zapravo voli - poručio je Šeparović, piše N1.

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Kaže kako mu je Milanovića žao...

- Dakle, meni je našeg dragog predsjednika stvarno žao. Nije njemu, jadnom, lako. Stoga, kao zabrinuti građanin, molim nadležne službe da pomognu našem Predsjedniku. Da li ga je svladao toplinski val ili neka druga ugroza, ne znam, ali očito mu je potrebna stručna pomoć, a budući da broj jelena na Pantovčaku, kao i količina biljaka po uredima istog, zaokuplja vjerojatno 99% njegove radne energije, vjerujem da nam je svima u interesu da mu se što prije pomogne. Zato vas molim, poduzmite nešto, jer bojim se da će našem predsjedniku, vođi i uzdanici, biti sve gore! Za početak predlažem nešto duži godišnji odmor, da se odmori, od odmora. Ako odabere Korčulu, supruga i ja rado ćemo ga ugostiti, s ili bez helikoptera - napisao je Šeparović...

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