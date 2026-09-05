Više od četiri tisuće odgoda upisa djece u prvi razred! O svemu se oglasio ministar Fuchs

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs komentirao je podatak prema kojem je više od četiri tisuće odgoda upisa djeteta u prvi razred rekavši kako je važno da roditelji ne procjenjuju sami je li im dijete zrelo ili nije za školu, nego da se vode onime što im govore stručnjaci.

"Imamo pojava da roditelji misle da dijete nije spremno, da 'neka se još malo igra' i da će druge godine biti puno bolje, no to se ne preporučuje, broj tih odgoda kod nas je poprilično velik”, napomenuo je Fuchs u razgovoru za RTL.

Na pitanje o mogućoj odgodi početka školske godine zbog vrućina, odgovorio je da to nitko nije službeno zatražio, a da se povremeno jave neki glasovi, bilo od roditelja ili nastavnika.

Upitan je li preambiciozna najava da će se cjelodnevna nastava uvesti do 2030. godine, Fuchs je rekao da nije jer vjeruje da će se dotad najveći dio svih škola koje su u fazi gradnje ili se sad počinju graditi i dovršiti.

"Mi smo možda malo preambiciozno procijenili brzinu kojom lokalne vlasti i naša građevinska operativa mogu sagraditi škole onog trenutka kada je osiguran novac. To ide nešto malo sporije, ali ide dobrim tempom i sada na dnevnoj bazi se otvaraju vrtići, a i određeni broj škola".

Po njegovim riječima, postupno uvođenje cjelodnevne nastave jedan je od modela koje razmatraju, no problem s lokacijama za gradnju škola imaju Zagreb, Split i djelomično još par mjesta, no više od 92 posto škola u Hrvatskoj će raditi u jednoj smjeni.

O novim studentskim domovima i manjku kapaciteta rekao je da baš nije tako, da se nada da će Split sagraditi ono za što je dobio 35 milijuna eura, imaju lokaciju i osiguran im je novac, a ima još nekoliko gradova, mjesta, visokoškolskih ustanova gdje su dani ugovori za gradnju studentskih domova, u Slavonskom Brodu, Karlovcu, Gospiću i u Zadru.

"Zagreb ide u obnovu paviljona i za to su osigurana novčana sredstva, a bit će i novih kapaciteta, s rektorom sam razgovarao o studentskom smještaju, imamo ideje kako nešto napraviti, ali za to nam treba još neko resorno ministarstvo, pa ćemo vidjeti što će od toga biti”.

O eventualnom povećavanju studentskih satnica rekao je da je ona definirana pravilnikom Ministarstva financija i za sada nisu razmišljali o tome.

Upitan jesu li došle godine za njegovo umirovljenje Fuchs, koji je danas navršio 73 godine, odgovorio je da su one već bile davno, no nada se da će ovaj mandat završiti, a nakon toga više neće biti ministar.