Šest stranaka predalo godišnje financijske izvještaje: DOMiNO je u minusu čak 300.000 eura

Od 20 parlamentarnih stranaka njih šest već je ispunilo svoju zakonsku obvezu i Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostavilo godišnji financijski izvještaj za prošlu godinu, ostale stranke to trebaju učiniti zaključno s ponedjeljkom, 2. ožujka. Izvještaje su dostavile stranke Centar, DOMiNO, Most, HNS, Nezavisna platforma Sjever (NPS) i Dario Zurovec NL, prve četiri godinu su zaključile s manjkom prihoda, dvije ostale s viškom.

Dok kod Mosta i Centra taj manjak iznosi 2600 eura, odnosno 5000 eura, kod HNS se 'popeo' na 46.000 eura, a kod stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) na čak 300.000 eura. Tolika je, naime, razlika između prihoda (84.500 eura) i rashoda (384.500 eura) koje je ta stranka, osnovana koncem rujna 2024. godine, ostvarila u prošloj, godini lokalnih izbora koji su, kao i svi ostali izbori, financijski zahtjevni za stranke.

Dodatni izazov za tu stranku predstavlja i činjenica da je iz 2024. prenijela manjak od 56. 000 eura, a to onda znači da u sljedećem razdoblju mora pokriti manjak od 356. 000 eura. Manjak prihoda od 140.000 eura u slijedećem razdoblju treba pokriti i HNS, od čega 46. 000 eura čini manjak iz 2025. godine u kojoj je stranka uprihodila 255.000 eura, a potrošila 301.500 eura.

Glavnina prihoda od države i lokalnih jedinica

Kod HNS-a, kao i kod svih ostalih parlamentarnih stranaka, glavni izvor prihoda su prihodi od države i lokalnih jedinica, koji ovise o broju zastupnika u Hrvatskom saboru i broju vijećnika u općinskim i gradskim vijećima te županijskim skupštinama. U manjoj mjeri, prihode ostvaraju i od članarina, članskih doprinosa i donacija za redovan politički rad.

DOMiNO je, primjerice, od tih donacija dobio 2350 eura, a HNS 21.000 eura, uz to, HNS je od članarina dobio 3900 eura, a od članskih doprinosa 12.700 eura. Skromnih 577 eura za redovan politički rad od donatora je dobio Most čiji su prihodi u prošloj godini iznosili oko 931.000 eura, a rashodi oko 934.000 eura. Iako je ostvareni manjak gotovo zanemariv, stranka će, s obzirom na manjak prenesen iz 2024. godine, u slijedećem razdoblju morati naći načina da pokrije 'minus' od 132.000 eura.

Tih briga nema stranka Centar, jer manjak od 5.000 eura, koji je ostvarila u 2025., 'pokrio' je preneseni višak, pa Centar u slijedeće razdoblje ulazi sa 'plusom' od 94. 000 eura.

NPS raspolaže s viškom prihoda od 234.000 eura

Financijski, sa 2025. može biti zadovoljan Dario Zurovec, odnosno njegova stranka koja je uprihodila 71. 000 eura, a potrošila 54. 000 eura, pa ima višak od oko 17. 000 eura. Zadovoljan može biti i zbog prikupljenih donacija, 46. 400 eura, s tim da je sam stranci donirao 2650 eura. Prihodi stranke NPS Matije Posavca prošle su godine iznosili 243. 000 eura, a rashodi 106. 500 eura, što znači da je ostvarila višak od 136. 000 eura. Kad se tome pribroji i preneseni višak, NPS je u novu političku i financijsku godinu ušla sa 'plusom' od 234. 000 eura.

Šest parlamentarnih stranaka ispunilo je svoju obvezu, čeka se da je ispuni i preostalih 14, među njima i dvije najveće, HDZ i SDP. Godišnji financijski izvještaji javni su dokumenti i DIP ih objavljuje na svojoj mrežnoj stranici prvog radnog dana od dana njihova unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja. U praksi to znači da će izvještaji koji se u sustav unesu do ponoći, 26. veljače, biti objavljeni i javnosti dostupni u petak, 27. veljače.

Za stranke koje prekrše pravila o redovitom godišnjem financiranju zakon propisuje administrativne i prekršajne sankcije. Isto vrijedi i za nezavisne saborske zastupnike i nezavisne vijećnike, koji, također moraju dostaviti godišnje financijske izvještaje DIP-u i Državnom uredu za reviziju.

Financijske izvještaje za 2025. godinu treba dostaviti ukupno oko 160 političkih stranaka, parlamentarnih i izvanparlamentarnih, pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih vijećnika. Pedesetak izvanparlamentarnih stranaka to je već učinilo, kao i dvojica nezavisnih zastupnika Vladimir Bilek i Robert Jankovics.