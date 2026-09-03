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IDU U ISTRAŽNI ZATVOR

Šestorica uhićena zbog napada na Srbe u Dubrovniku: Tukli ih palicama, razbili im i auto

Piše Iva Tomas,
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Šestorica uhićena zbog napada na Srbe u Dubrovniku: Tukli ih palicama, razbili im i auto
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Foto: Dubrovački dnevnik
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Šestorica su uz kaznene prijave predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom su dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku

Policija je uhitila šest mladića u dobi od 20 do 27 godina zbog sumnje da su sudjelovali u napadu na državljane Srbije. Napad se dogodio u Lapadu u ranim jutarnjim satima 22. kolovoza, a policija ga je okarakterizirala kao zločin iz mržnje po nacionalnoj osnovi. Više zamaskiranih osoba prišlo je parkiranom automobilu sa srpskim registarskim oznakama te su po vozilu počeli udarati teleskopskim palicama, piše PU dubrovačko-neretvanska.

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Nakon što su oštetili automobil, napadači su kroz nastala oštećenja nastavili udarati osobe koje su se nalazile u vozilu. U napadu su lakše ozlijeđena dvojica državljana Srbije, obojica u dobi od 30 godina, koji su sjedili na mjestu vozača i suvozača. Dvoje putnika sa stražnjeg sjedala nije ozlijeđeno.

Foto: Dubrovački dnevnik

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik, u suradnji sa Službom kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, ubrzo su utvrdili identitete osoba koje se dovode u vezu s napadom. Dio osumnjičenih u međuvremenu se nalazio izvan Hrvatske. Svi osumnjičeni uhićeni su tijekom ovog i prošlog tjedna. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da ih se sumnjiči za kaznena djela nasilničkog ponašanja, tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari, a policija navodi da su ona bila motivirana zločinom iz mržnje po nacionalnoj osnovi.

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Šestorica su uz kaznene prijave predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom su dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku. Svima je određen istražni zatvor. Iz dubrovačko-neretvanske policije poručuju kako svaki oblik nasilja, neovisno o okolnostima i motivima, shvaćaju ozbiljno te će poduzeti sve zakonom propisane mjere radi zaštite sigurnosti građana i javnog reda.

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