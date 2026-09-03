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NIZ TEŠKIH OPTUŽBI PROTIV MIRSADA

Vlasnik balkanskog restorana u Beču slijepom gostu s kartice 'skinuo' 5000 eura: Uhitili ga!

Piše 24sata,
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Vlasnik balkanskog restorana u Beču slijepom gostu s kartice 'skinuo' 5000 eura: Uhitili ga!
Foto: canva, ilustracija
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U nekim slučajevima, za jedan posjet restoranu naplaćeno mu je i do 2000 eura..

Vlasnik bečkog restorana Balkan-Grill, Mirsad A., uhićen je nakon višemjesečne istrage austrijske policije i odluke državnog odvjetništva. Protiv njega je pokrenut postupak zbog sumnje da je počinio niz teških kaznenih djela, koja uključuju teške prijevare, krađu i podmetanje požara. Uhićenje je uslijedilo nakon što je državno odvjetništvo dalo zeleno svjetlo za akciju, a ključnu ulogu u rasvjetljavanju cijelog slučaja imala je svjedokinja koja je istražiteljima otkrila šokantne detalje, javlja Klix.ba.

Glavni slučaj koji se Mirsadu A. stavlja na teret jest prijevara 71-godišnjeg slijepog gosta, koji je bio redovita mušterija restorana. Stariji muškarac, u medijima označen kao gospodin P., posjetio je restoran u bečkom okrugu Brigittenau sedam puta tijekom samo dva tjedna u svibnju. Zbog potpunog gubitka vida, plaćanje bankovnom karticom za njega je predstavljalo najjednostavniji način podmirivanja računa, pri čemu je imao puno povjerenje u osoblje restorana. 

Međutim, to je povjerenje, kako se sumnja, grubo izigrano.

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Prema njegovom iskazu i bankovnim izvodima, nakon pojedinih posjeta s računa su mu skidani enormni iznosi koji nemaju veze sa stvarnom potrošnjom. U nekim slučajevima, za jedan posjet restoranu naplaćeno mu je i do 2000 eura. Sumnje u nepravilnosti pojavile su se tek nekoliko tjedana kasnije, kada je gospodin P. uz pomoć svog asistenta detaljno pregledao bankovne izvatke. Tada je uslijedio šok. 

Utvrdio je da mu s računa nedostaje točno 4.933,33 eura.

Saznanje da je na tako okrutan način prevaren i opljačkan za 71-godišnjaka je bilo previše. Kako prenose austrijski mediji, čovjek je doživio kolaps i hitno je prevezen u bolnicu. Cijela situacija je tim tragičnija jer se radilo o novcu koji je godinama marljivo štedio kako bi osigurao troškove vlastitog sprovoda i ne bi bio na teret obitelji.

Nevjerojatna opravdanja 

Nakon što se oštećeni povjerio svojoj obitelji, odlučili su se suočiti s vlasnicima restorana. U početku, suočeni s optužbama, vlasnici su se pokušali izvući pozivajući se na navodne tehničke probleme s POS uređajem za naplatu. Međutim, kada im je obitelj postavila logično pitanje kako je moguće da se na terminalu pojave tako visoki, nerealni iznosi, koji se moraju ručno unijeti, promijenili su priču. Tada su, prema navodima medija, tvrdili da je riječ o slučajnoj pogrešci prilikom ručnog unosa, pravdajući se time da su "tipke na terminalu premalene".

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Slučaj je dobio potpuno novu dimenziju nakon što se austrijskim medijima javila bivša stanodavka Mirsada A. i njegove obitelji, iznijevši niz još težih optužbi. Ona tvrdi da je obitelj, s kojom je ugovor o najmu sklopila u veljači 2025. godine, iza sebe ostavila pravu pustoš i ogromne probleme. U svojem svjedočenju, koje je pomoglo istrazi, opisala ih je kao "balkanski klan", a optužbe sežu od neplaćanja najamnine i prijevara do podmetanja požara.

Stanodavka tvrdi da je od ukupno 20 ugovorenih stanarina obitelji platila samo jednu, dok preostalih 19 nikada nije plaćeno. Zbog toga je pokrenula sudski postupak za iseljenje, no obitelj je, prema njezinim riječima, na sve načine pokušavala odugovlačiti proces. Prvo su doveli u pitanje nepristranost suca, a zatim su zatražili pravnu pomoć, pozivajući se na svoj težak socijalni položaj i siromaštvo.

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Posebno su uznemirujuće tvrdnje o požaru koji je, prema riječima stanodavke, izbio na adresi u bečkom okrugu Floridsdorf, gdje je obitelj živjela. Ona je uvjerena da je tijekom 2025. godine požar namjerno podmetnut te da je samo zahvaljujući munjevitoj reakciji vatrogasaca spriječena katastrofa većih razmjera. 

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