Šibenski vatrogasci: Skupljamo novac za novu cisternu, stara je dala svoje. Nemamo s čim raditi

Najstariji DVD u županiji ima impresivne 133 godine, a za 130. godišnjicu obećali su im da će prvo šumsko vozilo ikad na ovim područjima stići iz Robnih rezervi baš u njihove ruke. Prošlo je više od 1000 dana od tog obećanja, ali nema napretka.

- Mi smo se obratili svima, i to doslovno, kako bismo imali čime raditi. Naime, DVD Šibeniku treba nova cisterna jer je postojeća dala svoje - kaže nam Niko Piližota, zapovjednik DVD-a Šibenik, te dodaje da su samo u zadnje tri godine na popravke potrošili 24.000 eura.

Stara cisterna odavno je punoljetna, a motor je prevrtio 220.000 kilometara.

- Naša cisterna je i za prijevoz pitke vode. Ne moram govoriti što znači ljeti biti bez vode za piće - objašnjava nam Ranko Lazičić, predsjednik DVD-a Šibenik.

Tako su pripadnici DVD-a Šibenik pokrenuli akciju sakupljanja donacija za novo vozilo. Ne traže mnogo, tko može uplatiti 5 ili 10 eura.

- Sve će biti transparentno - kaže nam Lazičić.

Uplaćuje vatrogascima i Grad Šibenik, pa je iz proračuna za 2026. izdvojio ukupno 716.000 eura, i to za devet DVD-a koji postoje u gradu.

Hrvatska vatrogasna zajednica raspisala je natječaj za nabavu vatrogasnih autocisterni iz sredstava općekorisne funkcije šuma. Jedna od njih bit će dodijeljena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Šibenik te se njezina isporuka očekuje do početka iduće protupožarne sezone.

A tu je i plan B - gradske vlasti uputile su Ravnateljstvu za robne zalihe zamolbu za privremeno ustupanje vatrogasne autocisterne.