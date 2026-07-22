Obavijesti

News

Komentari 0
POZIV UPOMOĆ

Šibenski vatrogasci: Skupljamo novac za novu cisternu, stara je dala svoje. Nemamo s čim raditi

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenski vatrogasci: Skupljamo novac za novu cisternu, stara je dala svoje. Nemamo s čim raditi
22
Šibenik: DVD Šibenik objavilo je apel javnosti za nabavku novog vatrogasnog vozila – autocisterne | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vatrogasci DVD-a Šibenik sakupljaju novac da bi kupili novu cisternu. Stara je dala svoje, a koristili su je i za prijevoz pitke vode

Najstariji DVD u županiji ima impresivne 133 godine, a za 130. godišnjicu obećali su im da će prvo šumsko vozilo ikad na ovim područjima stići iz Robnih rezervi baš u njihove ruke. Prošlo je više od 1000 dana od tog obećanja, ali nema napretka.

- Mi smo se obratili svima, i to doslovno, kako bismo imali čime raditi. Naime, DVD Šibeniku treba nova cisterna jer je postojeća dala svoje - kaže nam Niko Piližota, zapovjednik DVD-a Šibenik, te dodaje da su samo u zadnje tri godine na popravke potrošili 24.000 eura.

'MOGU LI SE UČLANITI?' Vatrogasci iz Metkovića pozirali s Lidijom Bačić. Njihova objava je nasmijala mnoge pratitelje
Vatrogasci iz Metkovića pozirali s Lidijom Bačić. Njihova objava je nasmijala mnoge pratitelje

Stara cisterna odavno je punoljetna, a motor je prevrtio 220.000 kilometara.

- Naša cisterna je i za prijevoz pitke vode. Ne moram govoriti što znači ljeti biti bez vode za piće - objašnjava nam Ranko Lazičić, predsjednik DVD-a Šibenik.

Tako su pripadnici DVD-a Šibenik pokrenuli akciju sakupljanja donacija za novo vozilo. Ne traže mnogo, tko može uplatiti 5 ili 10 eura.

- Sve će biti transparentno - kaže nam Lazičić.

Uplaćuje vatrogascima i Grad Šibenik, pa je iz proračuna za 2026. izdvojio ukupno 716.000 eura, i to za devet DVD-a koji postoje u gradu.

MIRNA NOĆ Požar na Korčuli pod nadzorom: Izgorjelo do 900 hektara šume, dio vatrogasaca otišao na Mljet
Požar na Korčuli pod nadzorom: Izgorjelo do 900 hektara šume, dio vatrogasaca otišao na Mljet

Hrvatska vatrogasna zajednica raspisala je natječaj za nabavu vatrogasnih autocisterni iz sredstava općekorisne funkcije šuma. Jedna od njih bit će dodijeljena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Šibenik te se njezina isporuka očekuje do početka iduće protupožarne sezone.

A tu je i plan B - gradske vlasti uputile su Ravnateljstvu za robne zalihe zamolbu za privremeno ustupanje vatrogasne autocisterne. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C
ozbiljno upozorenje

Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C

Meteorolozi upozoravaju na jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina. Španjolska bi mogla oboriti temperaturne rekorde, a prijete požari, kolaps infrastrukture i ozbiljni zdravstveni rizici
Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici
PREMINUO FILIP MIHALIĆ

Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici

Uskoro je trebalo početi suđenje Filipu i njegovu ocu Anđelku Mihaliću zbog krivotvorenih COVID testova, no Filip je naglo preminuo 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo
Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'
ŠIRI SE ISTRAGA

Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'

Kako je Raos bio glavni tajnik koji je potpisivao s Vedranom Pavlekom fiktivne fakture kojima se izvlačio novac, a zatim i sudjelovao u podjeli izvučene gotovine, istražitelji su dobili nove dokaze za proširenje istrage

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026