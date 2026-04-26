Širi se snimka uplakane udovice Charlieja Kirka: Samo želim kući

U trenucima kaosa koji su nastali nakon pucnjave na subotnjoj večeri za dopisnike Bijele kuće u Washingtonu, dok su agenti Tajne službe evakuirali predsjednika Donalda Trumpa, posebnu pozornost privukla je snimka Erike Kirk. Udovicu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, snimili su kako u suzama napušta dvoranu hotela Hilton, ponavljajući samo jednu rečenicu: "Samo želim ići kući".

Događaj koji okuplja političku i medijsku elitu Amerike pretvorio se u scenu panike nakon što je 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije otvorio vatru u blizini sigurnosne kontrole.

Kaos u Washington Hiltonu

Do pucnjave je došlo oko 20:40 po lokalnom vremenu, dok je večera za otprilike 2600 gostiju već bila poslužena u glavnoj dvorani. Napadač, naoružan sačmaricom, pištoljem i nekoliko noževa, nije uspio ući u samu dvoranu, ali je ispalio najmanje jedan hitac u predvorju, kod detektora metala. Jedan je policajac pogođen, no život mu je spasio neprobojni prsluk te se očekuje njegov potpuni oporavak.

U trenutku kad su odjeknuli pucnji, agenti Tajne službe munjevito su reagirali. Okružili su predsjednika Donalda Trumpa, koji je sjedio za glavnim stolom na pozornici, i hitno ga izveli iz dvorane. Ubrzo su evakuirani i prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance te drugi visoki dužnosnici, uključujući direktora FBI-ja Kasha Patela i državnog tajnika Marca Rubija. Gosti su u panici potražili zaklon ispod stolova.

'Traumatizirana pod stolom'

Među gostima koji su proživljavali trenutke straha bila je i Erika Kirk, izvršna direktorica organizacije Turning Point USA. Svjedoci su je opisali kao vidno potresenu i uplašenu. Voditelj Fox Newsa, Brian Kilmeade, izvijestio je da je bila "traumatizirana pod stolom", dok je njegov kolega Bret Baier ispričao kako je vidio direktora FBI-ja Kasha Patela kako je tješi.

​- Svo osiguranje Foxa reklo je svima da se sakriju pod stol, možete zamisliti dvije tisuće ljudi u toj pretrpanoj prostoriji. Bio je to masovni kaos, ali unutar nekoliko sekundi cijelo je mjesto bilo ispunjeno agentima Tajne službe s izvučenim oružjem - opisao je Baier.

Novinarka CNN-a Sara Sidner objavila je video na Instagramu koji prikazuje Eriku kako u suzama prolazi hodnikom. Ubrzo su se društvenim mrežama proširile i druge snimke na kojima se vidi kako je osiguranje izvodi iz hotela dok ona ponavlja:

​- Samo želim ići kući, samo želim ići kući.

Tragedija koja ju je već zadesila

Njezina potresna reakcija ne iznenađuje s obzirom na to da je u rujnu 2025. godine njezin suprug i osnivač Turning Point USA, Charlie Kirk, ubijen tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley. Nakon njegove smrti, Erika je preuzela vođenje te utjecajne konzervativne organizacije.

Prije samo desetak dana otkazala je sudjelovanje na događaju sa potpredsjednikom JD Vanceom na Sveučilištu u Georgiji zbog, kako je naveo glasnogovornik, "vrlo ozbiljnih prijetnji" koje je primila. I sam potpredsjednik Vance potvrdio je kako je bila "vrlo zabrinuta" za svoju sigurnost.

Predsjednik Trump se nedugo nakon incidenta oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, pohvalivši brzu reakciju policije i Tajne službe. Kasnije je na konferenciji za medije potvrdio da je napadač uhićen i da će večera biti ponovno organizirana u roku od 30 dana.

*uz korištenje AI-ja