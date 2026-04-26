Obavijesti

News

I NJU EVAKUIRALI IZ HOTELA

Širi se snimka uplakane udovice Charlieja Kirka: Samo želim kući

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Evelyn Hockstein

U trenucima kaosa koji su nastali nakon pucnjave na subotnjoj večeri za dopisnike Bijele kuće u Washingtonu, dok su agenti Tajne službe evakuirali predsjednika Donalda Trumpa, posebnu pozornost privukla je snimka Erike Kirk. Udovicu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, snimili su kako u suzama napušta dvoranu hotela Hilton, ponavljajući samo jednu rečenicu: "Samo želim ići kući".

Događaj koji okuplja političku i medijsku elitu Amerike pretvorio se u scenu panike nakon što je 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije otvorio vatru u blizini sigurnosne kontrole.

Kaos u Washington Hiltonu

Do pucnjave je došlo oko 20:40 po lokalnom vremenu, dok je večera za otprilike 2600 gostiju već bila poslužena u glavnoj dvorani. Napadač, naoružan sačmaricom, pištoljem i nekoliko noževa, nije uspio ući u samu dvoranu, ali je ispalio najmanje jedan hitac u predvorju, kod detektora metala. Jedan je policajac pogođen, no život mu je spasio neprobojni prsluk te se očekuje njegov potpuni oporavak.

U trenutku kad su odjeknuli pucnji, agenti Tajne službe munjevito su reagirali. Okružili su predsjednika Donalda Trumpa, koji je sjedio za glavnim stolom na pozornici, i hitno ga izveli iz dvorane. Ubrzo su evakuirani i prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance te drugi visoki dužnosnici, uključujući direktora FBI-ja Kasha Patela i državnog tajnika Marca Rubija. Gosti su u panici potražili zaklon ispod stolova.

'Traumatizirana pod stolom'

STIŽU BROJNE REAKCIJE Svjetski čelnici o pucnjavi na večeri: 'Šokirani smo... Nema mjesta nasilju u demokraciji...'
Svjetski čelnici o pucnjavi na večeri: 'Šokirani smo... Nema mjesta nasilju u demokraciji...'

Među gostima koji su proživljavali trenutke straha bila je i Erika Kirk, izvršna direktorica organizacije Turning Point USA. Svjedoci su je opisali kao vidno potresenu i uplašenu. Voditelj Fox Newsa, Brian Kilmeade, izvijestio je da je bila "traumatizirana pod stolom", dok je njegov kolega Bret Baier ispričao kako je vidio direktora FBI-ja Kasha Patela kako je tješi.

​- Svo osiguranje Foxa reklo je svima da se sakriju pod stol, možete zamisliti dvije tisuće ljudi u toj pretrpanoj prostoriji. Bio je to masovni kaos, ali unutar nekoliko sekundi cijelo je mjesto bilo ispunjeno agentima Tajne službe s izvučenim oružjem - opisao je Baier.

Novinarka CNN-a Sara Sidner objavila je video na Instagramu koji prikazuje Eriku kako u suzama prolazi hodnikom. Ubrzo su se društvenim mrežama proširile i druge snimke na kojima se vidi kako je osiguranje izvodi iz hotela dok ona ponavlja:

​- Samo želim ići kući, samo želim ići kući.

JE LI BILO PROPUSTA VIDEO Trumpovo osiguranje opet pod povećalom. Drugi put u dvije godine su ga izvlačili
VIDEO Trumpovo osiguranje opet pod povećalom. Drugi put u dvije godine su ga izvlačili

Tragedija koja ju je već zadesila

Njezina potresna reakcija ne iznenađuje s obzirom na to da je u rujnu 2025. godine njezin suprug i osnivač Turning Point USA, Charlie Kirk, ubijen tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley. Nakon njegove smrti, Erika je preuzela vođenje te utjecajne konzervativne organizacije.

Prije samo desetak dana otkazala je sudjelovanje na događaju sa potpredsjednikom JD Vanceom na Sveučilištu u Georgiji zbog, kako je naveo glasnogovornik, "vrlo ozbiljnih prijetnji" koje je primila. I sam potpredsjednik Vance potvrdio je kako je bila "vrlo zabrinuta" za svoju sigurnost.

Predsjednik Trump se nedugo nakon incidenta oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, pohvalivši brzu reakciju policije i Tajne službe. Kasnije je na konferenciji za medije potvrdio da je napadač uhićen i da će večera biti ponovno organizirana u roku od 30 dana.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor
POGLEDAJTE KAKO JE PROŠLO

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.
FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
NEMA ČEGA NEMA

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026