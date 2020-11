Silovao i zadavio pedofila: 'Htio sam da osjeti što su osjećale i njegove žrtve. Zabavio sam se'

Huckle je bio osuđen na 22 doživotne kazne zbog napastovanja skoro 200 djece. Bio je fotograf iz Kenta koji je vrebao djecu dok je volontirao u sirotištima u Maleziji i Kambodži

<p>Zatvorenik<strong> Paul Fitzgerald</strong> (30) silovao je i zadavio "notornog pedofila"<strong> Richarda Hucklea</strong> (33) u ćeliji u britanskom zatvoru. Kako je rekao na sudu, htio je da njegova žrtva osjeti ono što su osjećala djeca koju je seksualno zlostavljao. </p><p>Huckle je bio osuđen na 22 doživotne kazne zbog napastovanja skoro 200 djece. Bio je fotograf iz Kenta koji je vrebao djecu dok je volontirao u sirotištima u Maleziji i Kambodži. Prvi put posjetio je Aziju kada je imao 19 godina, a zatim se kasnije vratio. Pravio se da je učitelj i tako se infiltrirao u male i siromašne zajednice. </p><p>Uhićen je 2016. godine nakon što ga je policija povezala s fotografijama i snimkama njegovih napada. Njih je dijelio s drugim pedofilima diljem svijeta i htio od svojih zločina i zaraditi. Za određenu svotu bi objavljivao fotografije. </p><p>Policija ga dovodi u vezu i s izradom "priručnika za pedofile" na 60 stranica. </p><p>Fitzgerald, i sam seksualni prijestupnik, ispričao je na sudu kako je zadavio Hucklea, zatim mu zabio kemijsku u nos do mozga pa ga silovao s kuhinjskim priborom. </p><p>Tužitelj<strong> Alistair Neil Macdonald</strong> rekao je kako je Fitzgerald, na svojevrstan način, "kažnjavao" Hucklea za njegova djela. Ispričao je na sudu da je Huckle pronađen na podu, u lokvi krvi. Zaštitari su odmah došli u ćeliju. Fitzgerald im je rekao da ga je ubio. </p><p>Huckle je imao modrice i ozlijede na cijelom tijelu, Fitzgerald je otkrio kasnije kako je htio ubiti još zatvorena, ali da je odustao od toga plana jer se "predobro zabavio" ubijajući Hucklea. Navodno je, javlja <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8962437/Paedophile-Richard-Huckle-strangled-stabbed-assaulted-prisoner-court-hears.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR1r_f68Z1qvQcj9FmBKpRJsuC0u5Eim_qLKsB71P5njO9yih4_J57rQy4Q" target="_blank">Daily Mail</a>, rekao i kako već dulje vremena razmišlja o ubojstvima i kanibalizmu. </p><p>- Rekao nam je da je bio pod utjecaju droga kada je to učinio i da se osjećao odlično te da bi to preporučio svakome - rekao je tužitelj te dodao kako je Fitzgerald na sudu rekao da nije kriv zato da bi ga sud prebacio u bolnicu. </p><p>- Bio je to pomno planiran napad kojem je bio cilj da ponizi Hucklea - rekao je tužitelj. </p>