Zbog prodora korona virusa i zatvorski sustav pred pucanjem

Pravosudne policajce koji su bili u kontaktu s na koronu pozitivnim kolegama ili zatvorenicima ne šalju u samoizolaciju. Neki zbog straha od manje plaće ne prijavljuju simptome nego zaraženi dolaze na posao

<p>Situacija ne da je alarmantna nego je zatvorski sustav blizu pucanja. Od ranije u sustavu fali 600 pravosudnih policajaca pa kad kolege obole od korone ili završe u samoizolaciji nema tko raditi jer nas nema dovoljno, reklo nam je više pravosudnih policajaca.</p><p> Šefovi, tvrde, nam taje tko je zaražen pa se zbog nedostatka informacija stvara neizvjesnost i psihoza a oni su se zabili u urede i ne izlaze iz njih. Dodatan problem je i što pravosudne policajce ne puštaju u samoizolaciju iako su bili u kontaktu s pozitivnim kolegom ili zatvorenikom jer nema tko raditi pa rade dok ne stignu nalazi testiranja. Događa se i da dio pravosudnih policajaca, koji su pozitivni ili u samoizolaciji, ne plaćaju po posebnim uvjetima (100% bolovanje) kao što su plaćeni policajci ili saborski zastupnici pa se događa da pojedini službenici kriju simptome i dolaze dok mogu na posao upravò iz razloga da ne izgube puno na plaći jer obaveze poput kredita, režija itd. ostaju. A mogu izgubiti, doznajemo, od 1000 do 1500 kuna.</p><p>Najgore stanje je u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS-u) u Zagrebu.</p><p>- Trenutno je zaraženo 14 zatvorenika, pet pravosudnih policajaca, za jednog je stanje upitno, a zaražen je i jedan namještenik. O svim odlukama u bolnici odlučuje medicinski tehničar, bez mišljenje liječnika, i to odobrava upravitelj zatvorske bolnice. Niti jedna osoba nije poslana u samoizolaciju iako su bili u kontaktu sa zaraženim osobama- doznajemo od izvora koji je želio ostati anoniman. Informacije o stanju u BOLS-u zatražili smo i u Ministarstvu pravosuđa i uprave ( Uprava za zatvorski sustav djeluje u sklopu tog ministarstva) no odgovore još čekamo. Zanimalo nas je koliko je, prema njihovim podacima, zatvorenika pozitivno na korona virus u Bolnici za osobe lišene slobode te je li istina da u BOLS-u, zatvorenici koji su pozitivni, nisu odvojeni od zatvorenika koji su negativni?</p><p>I testirani pravosudni policajci dolaze raditi, dodaje naš izbor, iako postoji mogućnost da su zaraženi.</p><p>- Zaposlenici ne znaju je li o stanju obaviještena epidemiološka služba, a ni zatvorenici ne znaju jesu li pozitivni ili negativni jer im je zabranjeno reći. Zatvorenici, koji su pozitivni, nisu odvojeni od zatvorenika koji su negativni na korona virus. Osim soba dijele i kupaonice, wc-e kao i ostale zajedničke prostorije. Zatvorenike ne obilazi nitko, iako je većini njih potrebno i psihijatrijska pomoć- neslužbeno doznajemo. Bolje stanje nije ni sa pravosudnim policajcima budući da se svi presvlače u istoj prostoriji koja se ne dezinficira. Jedina vrsta zaštite su jednokratni zaštitni mantili, koji ne prekrivaju cijelu odjeću, kao i maske koje su upitne kvalitete. Jedino medicinsko osoblje ima zaštitna odijela (skafandere).<br/> - Šefovi se konstantno skrivaju u uredu čekajući kraj radnog vremena kako bi pobjegli iz tog’ pakla - kaže nam izvor upozoravajući da je situacija dramatična. </p><h2>Korona i u osječkom zatvoru</h2><p>Korona je krajem listopada po drugi put prodrla i u osječki zatvor. Kako doznajemo, zaraza Covidom 19 zasad je službeno potvrđena kod jednog zatvorenika, nekoliko pravosudnih policajaca, djelatnice iz Matice zatvorenika te dvoje kuhara.<br/> - Sve je krenulo nakon što su četvorica pravosudnih policajaca u kombiju vozila u Zagreb dvojicu zatvorenika. Već sljedeći dan jedan pravosudni policajac razvio je simptome te je bio pozitivan na Covid, a kroz nekoliko dana zaraza je potvrđena i kod ostale trojice. Iako bi se očekivalo da će dvojici zatvorenika s kojima su bili odrediti samoizolaciju, nakon razgovora s epidemiolozima odlučeno je da to nije potrebno jer između njih nije bilo bliskog kontakta, a policajci su u kombiju nosili maske i rukavice. U samoizolaciju su poslana samo dva službenika koja su bila u kontaktu s zaraženom četvoricom pravosudnih policajaca.<br/> - Kako im nije bila određena samoizolacija, jedan od te dvojice zatvorenika nastavio je raditi u zatvorskoj kuhinji. Kasnije je zaraza potvrđena i kod dvojice kuhara, a još dvoje kuhara i šest zatvorenika našlo se u samoizolaciji. Nakon toga su u kuhinju preraspodijelili šest istražnih zatvorenika za koje ne znamo ni imaju li položen higijenski minimum i sanitarne iskaznice - kaže naš izvor upućen u stanje u osječkom zatvoru.</p><p>Tragom ovih informacija kontaktirali smo sindikalnog povjerenika Sindikata pravosudne policije Hrvatske (SPPH) u osječkom zatvoru Igora Raštegorca. Potvrdio nam je da je situacija zabrinjavajuća. <br/> - Nas je 60-ak u odjelu osiguranja. Najizloženiji smo jer smo u stalnom kontaktu sa zatvorenicima. Najgore je što kolege ne znaju hoće li dobiti punu plaću na bolovanju iako je riječ o profesionalnom oboljenju budući da su se zarazili na poslu. Svi mi imamo stare roditelje kod kuće, djecu, i mi smo u strahu... Na proljeće smo imali dva teška slučaja kod zaraženih kolega - kaže nam Raštegorac.</p><p>U Remetincu je sedam - osam zaraženih zatvorenika a dio njih su u samoizolaciju prevezli u Vukomerec. Njih su prevezli u kombijima pravosudne policije. I dok su pravosudni policajci tijekom transporta bili u skafanderima kombije se, neslužbeno doznajemo, ne dezinficira poslije prijevoza pa sljedeći korisnici mogu “zakačiti” virus. U Remetincu stanje nije kritično kao u BOLS-u a i u samom zatvoru imaju prostorije za samoizolaciju.</p><p>Prošli tjedan je, podsjećamo, korona virus prodro i u splitski zatvor u Bilicama. Zaražena su trojica zatvorenika i više djelatnika a zbog ostvarenog kontakta 18 ih je završilo u samoizolaciji. </p><p>I dok u BOLS-u te nizu kaznionica i zatvora muku muče s održavanjem normalnog rada u neke korona virus nije prodro. Primjerice u Lepoglavi i Glini uspjeli su, za sada, odgovornim radom pridržavanjem propisanih mjera svih u njihovim sustavima postići da nemaju niti jednog zaraženog zatvorenika. </p><p>Ministarstvo pravosuđa upitali smo koliko je ukupno zatvorenika zaraženo korona virusom, koliko pravosudnih policajaca a koliko drugih djelatnika u zatvorskom sustavu, dobivaju li pravosudni policajci dok su na bolovanju zbog zaraze Covid 19 punu plaću te zašto se, u njihovom slučaju, to ne vodi kao profesionalno oboljenje, te li istina da pravosudne policajce ne puštaju u samoizolaciju iako su bili u kontaktu s pozitivnim kolegom ili zatvorenikom jer nema tko raditi? Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo. </p>