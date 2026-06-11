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GRADONAČELNIK OROSLAVJA

Šimunić na Facebooku: 'Ako sam kriv, zašto me nisu stavili u pritvor. Ja sam valjda naivac...'

Piše Ivan Štengl,
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Šimunić na Facebooku: 'Ako sam kriv, zašto me nisu stavili u pritvor. Ja sam valjda naivac...'
Oroslavje: Viktor Šimunić dolazi u ured gradonačelnika u pratnji istražitelja | Foto: Igor Å oban/PIXSELL

Pa činjenica da su roditeljima uzeli mobitele. Roditeljima, kojima bi jedini krimen bio taj što su me rodili. I danas su ih s nekom panikom brže-bolje vratili, a po proceduri imovina obično godinama ostane oduzeta, smatra Šimunić

Gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću u srijedu je Uskok 'pročešljao' kućom, uzeo uređaje, dokumentaciju, a već danas je stvari dobio ekspresno nazad. 

O svemu se sada službeno oglasio na društvenim mrežama, a objavu prenosimo u cijelosti.

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Jučer je bio jako čudan dan.

Čudno je bilo to kaj su mi se USKOK-ovi istražitelji činili kao da su došli po nekakvoj depeši i da je i njima bilo čudno da moraju ovo odraditi.

Pa činjenica da su roditeljima uzeli mobitele. Roditeljima, kojima bi jedini krimen bio taj što su me rodili. I danas su ih s nekom panikom brže-bolje vratili, a po proceduri imovina obično godinama ostane oduzeta.

Pa činjenica da je vrlo, ali vrlo izgledno da je nekim novinarima bilo javljeno neposredno nakon kaj su se USKOK-ovci pojavili u mojoj kući (dakle u 6 ujutro) o svim detaljima slučaja - tko, kako, gdje. Prije nego kaj sam i sam znao neke detalje. Sve i da jesam napravio neki propust - kako je moguće da su tako olako procurile informacije, i od koga?

Pa ajmo i na samo djelo - sve i da jesam napravio propust NIJE NASTALA NIKAKVA ŠTETA ZA GRAD i ja nisam stekao nikakvu, ali nikakvu imovinsku korist. I za to se treba upasti u kuću, u 6 ujutro?

I onda se javnim priopćenjem, pazite, USKOK oglasi da ovo nema veze sa sportskim savezima. Pa zašto ste se uskomešali? Čemu potreba da se to javno obznani? Čemu pravdanje na jednom malom, nebitnom gradonačelniku? Odradite svoj posao, kao i dosad i neka me netko ispravi, ali USKOK inače nikad, ali nikad u ovakvim slučajevima ne izdaje demantije. Zašto su ovaj put imali potrebu to napraviti?

I onda reakcija ni više ni manje nego Ministra sporta na ovaj slučaj. Čekajte, kakve veze ima Ministar sporta s ovime ako to nema veze sa sportskim savezima kako govori USKOK?

RODITELJI I DALJE POTRESENI Šimuniću jutros vratili mobitele roditelja: 'Ispričali su mi se...'
Šimuniću jutros vratili mobitele roditelja: 'Ispričali su mi se...'

Moj dojam je da je ovo zastrašujuće koordinirano. I istražitelji, i dojave novinarima i reakcije vladajuće strukture. Ali opet - ako sam kriv, zašto me nisu priveli i stavili u pritvor?

Zašto su uzeli baš sada sve uređaje na kojima su bili svi podaci o sportskim savezima, a mene ostavili "na slobodi"? Kao da mi se morala poslati poruka. Kao da je netko naložio USKOK-u: "Udri ga sa svim što imaš. I budi kreativan!"

I da se razumijemo - ako moram biti prvi nad kim se provodi zakon, nemam ništa protiv toga.  No, nije li čudno da s jedne strane imamo ljude po Kazahstanu koji su dobili dojave i pobjegli, ostavili kuće na Ibizi, a s druge ovaj slučaj s nizom čudnih pojavnosti?

Očito kad pitaš za javni novac u Hrvatskoj si najprije kriv, a tek onda imaš svoju nevinost dokazivati pred sudovima.

Samo malo. Jesam ja o tim vremenima negdje čital? U nekim udžbenicima iz povijesti? Uglavnom, djeco, ima da budete kuš. Tko pita kam idu novci poreznih obveznika - možda vam upadnu u vaš dom.

Ja sam valjda naivac koji i dalje voli svoju domovinu. Samo na jedan nespecifičan način - volim ju tak da pitam gdje su novci koji hrane njene građane. 

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