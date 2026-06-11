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RODITELJI I DALJE POTRESENI

Šimuniću jutros vratili mobitele roditelja: 'Ispričali su mi se...'

Piše Snježana Krnetić,
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Šimuniću jutros vratili mobitele roditelja: 'Ispričali su mi se...'
Oroslavje: USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Da sam htio sakriti mobitele ili nešto, u posljednjih godinu i pol koliko ovo traje, ili u zadnjih mjesec dana otkad je u medijima, mogao sam mobitele odnijeti u Indiju. U vulkan sam ih mogao baciti, kazao nam je Šimunić

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić potvrdio nam je kako su mu jutros uručene dvije kuverte i dva zapisnika o vraćanju privremeno oduzetih predmeta.

- Vraćeni su mobiteli mojih roditelja. Samo to - kazao nam je Šimunić.

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Zanimalo nas je jesu li mu objasnili zašto su oduzeli mobitele roditelja. Kazao je da su ih oduzeli očito zato što on za njih plaća račune.

- Gospođa koja ih je oduzela rekla je samo da je dobila takav nalog i da mora postupati. Pokušao sam joj objasniti da mogu vidjeti ispis poziva i sve, a mama koristi mobitel kao način komuniciranja s bolnicom. Ona je ove godine već 35 puta bila u bolnici, ima više od 25 dijagnoza. Na tjednoj bazi odlazi u bolnicu minimalno jednom i oduzmete joj mobitel. O čemu pričamo? - naveo je.

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- Da sam htio sakriti mobitele ili nešto, u posljednjih godinu i pol koliko ovo traje, ili u zadnjih mjesec dana otkad je u medijima, mogao sam mobitele odnijeti u Indiju. U vulkan sam ih mogao baciti jer sam prije mjesec dana bio na Etni. O čemu pričamo? - nastavio je Šimunić.

Roditelji su, kaže, i dan nakon dolaska istražitelja potreseni cijelom situacijom.

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- Ispričali su se, ne znam je li zbog toga ili zato što su obećali vratiti ih jučer, a uručili ih danas ujutro – kazao je.

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