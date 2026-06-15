Šimunić za 24sata: Borimo se i stvorimo Hrvatsku bez korupcije

Ovakvu podršku nisam ni u snu mogao zamisliti i zato sam morao zahvaliti ljudima. Neprestano dobivam poruke, pozive i komentare, što je pokazatelj da sam na dobrom putu i daje mi snagu da nastavim dalje, rekao nam je nezavisni gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

Prošli tjedan u njegovu su kuću došli istražitelji iz Uskoka, oduzeli mu službeni laptop, mobitel, a nakratko su mobitel oduzeli i njegovoj bolesnoj majci jer je glasio na Šimunića. Uskok provjerava navode iz oporbene kaznene prijave stare godinu dana - da je direktorica Turističke zajednice Oroslavja, prema Šimunićevu nalogu, poslove na organizaciji adventa dala tvrtkama Woodmood Zagorje i Pagodromio, jedna je u vlasništvu njegova prijatelja, a druga političkog partnera koji je bio na njegovoj listi prije pet godina. Šimunić negira da je u svemu sudjelovao iako priznaje da direktorica Turističke zajednice nije tražila više ponuda. Iz tvrtke Woodmood ranije su se oglasili rekavši da su dali popust od 54 posto i svu opremu za advent naplatili 18.600 eura.

Gradonačelnik je uvjeren kako je dolazak istražitelja osveta jer je objavio i podatke koji bacaju sumnju na malverzacije u sportskim savezima. A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je da te stvari nisu povezane i da provode uobičajene provjere po kaznenoj prijavi. Šimunić u te slučajnosti ne vjeruje.

Objavio je na Facebooku poruku naslovljenu: "Iza mene ne stoji mašinerija i zato vam 100 puta hvala". U pozadini video izjave nalazi se i njihova obiteljska kuća bez fasade, a Šimunić je neformalno odjeven u majicu i traperice.

- Hvala vam što vjerujete da je ovo kaj delam ispravno. Dosad ste shvatili da iza mene ne stoje nikakvi veliki ljudi, iza mene stojite vi, narod, i upravo to mi daje snage da nastavim dalje i stvorimo Hrvatsku bez korupcije, da se borimo za ovu zemlji i da se nikad ne predajemo - poručio je Šimunić.

U popratnoj poruci istaknuo je kako je znao da neće biti lako, ali da nije posumnjao kako radi dobre stvari. Poručio je da narod nije slijep i glup.

- Ono u što isto vjerujem je da je među nama stotina Viktora Šimunića i da nisam sam. Možda sam prvi dignuo glas i krenuo, ali sad znam da nisam jedini - napisao je na zagorskom dijalektu.

S obzirom na to, pitali smo ga i planira li možda osnovati stranku i krenuti dalje od lokalne politike. Kaže da o tome zasad ne razmišlja.

- Prioritet mi je sad pokrenuti i kapitalne projekte u Oroslavju koje smo mukotrpno pripremali zadnjih mjeseci - kaže nam Šimunić.