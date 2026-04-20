NARUŠENO MU ZDRAVLJE

Srbija nudi jamstvo da se haškog osuđenika Ratka Mladića pusti na liječenje

Piše HINA,
Mladić služi doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti počinjenih tijekom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini 90-ih godina prošlog stoljeća

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je u ponedjeljak haškog osuđenika Ratka Mladića i od Rezidualnog mehanizma (MICT), predajući jamstvo vlade u Beogradu, zatražio da se bivšeg ratnog zapovjednika Vojske Republike Srpske pusti na liječenje na slobodi, priopćilo je ministarstvo u Beogradu. Mladić služi doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti počinjenih tijekom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini 90-ih godina prošlog stoljeća.

Vujić je, u priopćenju nakon posjeta Mladiću, rekao da je njegovo zdravstveno stanje "ozbiljno" i da "zahtijeva ozbiljan medicinski tretman", zatraživši "puštanje na liječenje iz humanih razloga". 

Postoje svi uvjeti za to, a mi ćemo kao država dati i dodatna jamstva ako treba, rekao je Vujić.

Ocijenio da "svako daljnje zadržavanje predstavlja kršenje međunarodnog prava i međunarodnih standarda koji su ustanovljeni Mandelinim pravilima (Ujedinjenih naroda), te jedno "od temeljnih pravila da kazna ne smije biti osveta". 

On je najavio da će to pitanje pokrenuti i pred UN-om, Odborom za ljudska prava i Odborom protiv torture i nehumanog postupanja, ocijenivši da postoje "elementi nehumanog postupanja".

Sud UN-a za ratne zločine odbio je koncem srpnja prošle godine Mladićev zahtjev da ga se hitno pusti u Srbiju iz zdravstvenih razloga.

U odluci objavljenoj na web stranici suda, sud je naveo da je Mladićevo zdravstveno stanje, iako neizvjesno, stabilno te da je dobro zbrinut u zatvoru u Haagu.

Specifična medicinska stanja 83-godišnjeg bivšeg generala, osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti, redigirana su u sudskim dokumentima, ali poznato je da pati od kognitivnih oštećenja te da je 2025. godine bio hospitaliziran najmanje dva puta, prema ranijim sudskim saslušanjima i dokumentima. 

"Neproturječna medicinska mišljenja ukazuju na to da se Mladić približava kraju života, što je ljudska sudbina", rekla je predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Graciela Gatti Santana u presudi.

Međutim, sutkinja je dodala da bivši general nema akutnu terminalnu bolest koja bi mogla opravdati njegovo puštanje na slobodu, izvijestila je tada agencija Reuters. 

