STRAVA U ĆELIJI 13

Sina sutkinje stavili u ćeliju u Remetincu s tipom kojeg je ona osudila. Tukli su ga i silovali!

Piše Antonela Šaponja,
1
Foto: Web

Hrvatska mu, prema nepravomoćnoj presudi, mora platiti 6851 euro

Dvotjedni boravak u ćeliji broj 13 na prvom zatvoreničkom odjelu Zatvora Zagreb ostat će u teškom sjećanju 24-godišnjaku, sinu zagrebačke sutkinje i osobi s psihičkim smetnjama. Ne zbog razloga zbog kojih mu je određen istražni zatvor, već zbog nasilja kojem je bio izložen tijekom boravka u Remetincu, piše Jutarnji.

Prema utvrđenom, mladića su zlostavljali cimeri, također mlađi punoljetnici, i to zbog činjenice da je njegova majka kao sutkinja ranije osudila jednog od njih. Tijekom boravka u ćeliji bio je izložen premlaćivanju, psihičkom zlostavljanju i silovanju.

Kako je zaključio Općinski građanski sud u Zagrebu, u ovom je slučaju zatvorski sustav ozbiljno zakazao. Sud je utvrdio da su zaposlenici zatvora počinili niz propusta te nisu osigurali osnovnu zaštitu pritvorenika.

Republika Hrvatska mu, prema nepravomoćnoj presudi, mora platiti 6851 euro.

