Sindikat KBC Zagreb traži hitnu korekciju plaća za spremačice: 'Bez njih sustav ne funkcionira'

Sindikat KBC Zagreb zatražio je hitnu korekciju koeficijenata za radnike na radnim mjestima za koja je propisan uvjet završene osnovne škole te pokretanje cjelovite revizije sustava plaća u javnim i državnim službama, upozorivši da je sadašnji sustav nepravedan prema dijelu zaposlenika.

Sindikat KBC-a Zagreb nedavno je upozorio da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem jer se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, dok broj nepopunjenih radnih mjesta kontinuirano raste. Kao jedan od razloga naveli su sadašnje vrednovanje tih poslova.

Aktualna rasprava o plaćama spremačica u KBC-u Zagreb potvrdila je upozorenja koja smo iznosili još nakon donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, kada smo predložili njezine izmjene zbog neodgovarajućeg vrednovanja pojedinih radnih mjesta, navodi Sindikat u ponedjeljak u priopćenju.

Kao najizraženiji problem izdvajaju položaj spremačica i ostalih radnika na poslovima za koje je propisan uvjet završene osnovne škole. Upozoravaju da su njihove osnovne plaće ponovno dovedene na razinu zakonom propisane minimalne plaće, iako obavljaju poslove bez kojih zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi ne mogu sigurno i kontinuirano funkcionirati.

Ocjenjuju da takvo stanje otežava zadržavanje postojećih zaposlenika, smanjuje interes za zapošljavanje novih radnika te dugoročno ugrožava stabilnost zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi.

U Sindikatu smatraju da položaj tih radnika treba hitno popraviti, a istodobno pokrenuti cjelovitu reviziju sustava plaća. Među zahtjevima su povećanje koeficijenata za spremačice i ostale radnike na poslovima iste razine složenosti i odgovornosti, revizija Uredbe o koeficijentima radi uklanjanja postojećih nelogičnosti te uvođenje stupnjevanja koeficijenata za nezdravstvene radnike prema složenosti poslova, razini odgovornosti i profesionalnom riziku.

Traže i ponovno uređivanje dodatka za posebne uvjete rada kroz granske kolektivne ugovore te novo vrednovanje odgovornosti za život i zdravlje ljudi za zaposlenike čiji rad neposredno utječe na sigurnost pacijenata i korisnika javnih usluga.

Poručuju kako će podržati svako rješenje kojim će se odmah poboljšati položaj najugroženijih radnika, ali od Vlade očekuju da bez odgode pokrene cjelovitu reviziju sustava plaća kako bi se uspostavio pravedniji i održiviji sustav vrednovanja rada u javnim i državnim službama.