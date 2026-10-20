Sindikat policije Hrvatske: Nije riječ o 'hajci', objava fotografija ljudi koje se traži je uobičajena

Objavljivanje fotografija osoba za kojima se traga, uključujući osobe u bijegu od policije ili pravosuđa, u Hrvatskoj je uobičajena policijska praksa kada je radi njihova pronalaska potrebna pomoć građana. Nije riječ o javnom kažnjavanju ni "hajci", nego o zakonom predviđenoj policijskoj ovlasti kada okolnosti to nalažu, priopćili su iz Sindikata policije Hrvatske (SPH).

Reagirali su povodom javnih i medijskih komentara o postupanju policije nakon događaja u Splitu, istaknuvši kako "policijski službenici imaju obvezu istraživati sumnje na kaznena djela i pronalaziti osobe koje nisu dostupne nadležnim tijelima, neovisno o njihovoj pripadnosti, uvjerenjima ili simpatijama."

- Podržavamo policijske službenike u zakonitom obavljanju njihovih poslova, uključujući poduzete radnje radi pronalaska osumnjičenih. Traženje pomoći građana u pronalasku osoba poznato je i u međunarodnoj policijskoj praksi, a veći broj traženih osoba ne mijenja svrhu te mjere. Pritom se mora poštovati pretpostavka nedužnosti: objava fotografije nije osuda, a o kaznenoj odgovornosti odlučuje sud. Jednako tako, nije opravdano odgovornost pojedinaca pripisivati cijeloj navijačkoj skupini. Policija ne postupa prema navijačima zbog toga što su navijači, nego zbog konkretnih sumnji na protupravna ponašanja - poručuju iz SPH.

Nastavljaju kako razumiju interes javnosti i pravo na kritiku rada institucija, no smatraju kako usporedbe s "Divljim zapadom" i spominjanje javnog progona ne pridonose smirivanju situacije ni povjerenju u policijske službenike koji obavljaju svoj posao.

- Neovisno o ideologiji, prizori i poruke kojima smo svjedočili štete ugledu Hrvatske kao sigurne i mirne destinacije. Posebno žalosti što su povezani sa Splitom, gradom iznimno bogate povijesti i kulture. Takve scene ne predstavljaju vrijednosti toga grada, njegovih građana, ni sportskog navijanja. Zajednički interes treba biti zaštita građana, zakonito i profesionalno postupanje policije te povratak sportu i navijanju bez nasilja i poruka mržnje - ističu iz Sindikata policije Hrvatske.

Podsjetimo, uoči prošlotjedne utakmice između Hajduka i Ajaxa u Splitu, navijačka skupina Torcida organizirala je korteo u kojem su se mogle čuti i sramotne fašističke, nacističke i antisemitske parole, među njima "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe".

Policija je identificirala 23 ljudi koje sumnjiči za poticanje na nasilje i mržnju vezano uz te povike. Devet osumnjičenika je u istražnom zatvoru, jedan izdržava zatvorsku kaznu, a maloljetnika su pustili uz mjere opreza. Policija traga za još 12 osumnjičenih.

