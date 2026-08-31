Sindikat policije Hrvatske o aferi 'Nakaze': 'Policajci ne smiju biti izloženi moćnicima'

Nakon početka suđenja Anni Dujić, kćeri nekadašnjeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, iz afere Nakaze, javili su se i iz Sindikata policije Hrvatske. Poslali su jasnu poruku da policajci moraju biti itekako zaštićeni te da sve okolnosti slučaja trebaju biti ispitane i jasne, pogotovo u dijelu napada na njihovu kolegicu.

- Sindikat policije Hrvatske poziva na brže ispitivanje okolnosti u slučaju napada na policajku za vrijeme požara 2024. godine na području PU šibensko-kninske, posebno vezano za potencijalne pritiske na službenicu koja je štitila stanovnike od direktne ugroze. Hrvatska policija mora biti zaštićena i poštovana u puno većem opsegu, da bi mogla štititi druge. Ne postoji okolnost u kojoj se može opravdati nasrtanje vozilom, grubo vrijeđanje ili zastrašivanje policajca, kao ni utjecaj na njih kad žele zaštiti svoja prava - navode iz tog najvećeg policijskog sindikata.

Navode kako već duže vrijeme upozoravaju da se napadi na policijske službenike, bilo verbalni, bilo fizički, shvaćaju olako.

- Posebno to vidimo u kaznama koje počinitelji dobivaju, a koje u većini slučajeva ne djeluju preventivno prema budućim potencijalnim napadačima. Poruka policajcima, a posebno mladima, ne može biti ni da su sami i prepušteni utjecaju "moćnika". Kao reprezentativni sindikat važno nam je istaknuti da svi kolegice i kolege zaslužuju jednaku zaštitu, a s druge strane i posljedice ako tu zaštitu drugima žele uskratiti - navode iz SPH.

Dodali su kako policajci trebaju biti jedinstveni u ovakvim situacijama te da se kolege obrate svojim sindikalnim povjerenicima ako trebaju pomoć.