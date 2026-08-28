Sindikat: 'Ministre, hoćete li stati iza policijske službenice'

Sindikat policijskih službenika zbog slučaja mlade policajce iz tzv. "afere nakaze" obratilo se ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću od kojega traže jasan odgovor hoće li "stati iza policijske službenice koja je, prema dosad iznesenim informacijama, postupala u okviru svoje policijske dužnosti i hoće li osigurati da se neovisno i do kraja utvrde sve okolnosti ovog slučaja?"

Naime, novinarka Indexa Ana Raić doznala je da je načelnik Postaje prometne policije Šibenik Joško Periša kazneno prijavio policajku koja je na suđenju Anni Dujić ustvrdila da ju je upravo on odvraćao od podnošenja prijave protiv Dujić. Štoviše, dijelovi izvješća policajke iz 2024. godine, piše Index, otvara nove sumnje u moguća pogodovanja.

Sindikat policijskih službenika, koji je zbog ovog je slučaja zatražio ostavku, a zatim i javno očitovanje glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, sad se obratio ministru Božinoviću.

- Je li moguće da se od policijske službenice očekuje da bude dovoljno hrabra prijaviti ono što smatra nezakonitim ili nedopuštenim, a da je nakon toga sustav ostavi samu? Je li moguće da policijski službenik koji radi svoj posao i upozorava na moguće nepravilnosti postane problem - umjesto da problem budu oni na čiji rad upozorava? I konačno, tko u ovom sustavu odgovara za zaštitu policijskih službenika koji postupaju u skladu sa zakonom i pravilima struke? Ministre Božinoviću, ovo više nije pitanje jedne policijske službenice.

Ovo je pitanje funkcioniranja cijelog sustava i ovo je kap koja je prelila čašu - navode u objavi na društvenoj mreži iz SPS-a.

'Odvraćali su me od prijave'

Govoreći o događajima nakon incidenta na požarištu kod Skradina u srpnju 2024., policajka je pred sudom tvrdila da ju je Periša odvraćao od prijave.

- Odvraćao me od prijave načelnik Joško Periša jer, kao, od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisičinama - rekla je policajka.

Spomenula je i Perišina pomoćnika. Ispričala je da je nakon televizijske snimke incidenta pitala načelnika kako da prijavi Annu Dujić.

Prema njezinu iskazu, pomoćnik joj je tada rekao da od prijave neće biti ništa te da su Dujići "cijeli život broj jedan u svemu".

Policajka je kazala da se u tom trenutku osjećala ugroženo.

Prema optužnici, policajka je 31. srpnja 2024. godine osiguravala područje velikog požara kod Skradina kada je pokušala zaustaviti automobil kojim je upravljala Anna Dujić.

Tužiteljstvo tvrdi da je Dujić pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti prema policajki. Ona je morala zakoračiti unatrag kako bi izbjegla nalet automobila, koji je pritom dotaknuo prednji dio njezine noge.

Dujić joj je nakon toga navodno pokazala srednji prst i opsovala je. Tužiteljstvo je tereti i da je kasnije, pred televizijskim kamerama, uputila prijetnje istoj policajki.

Dujić je na početku suđenja negirala krivnju.

Policajka je prijavu protiv Anne Dujić podnijela dva dana nakon incidenta, nakon što ju je prepoznala na televizijskoj snimci.

Na snimci su Anna Dujić i njezina majka vrijeđale vatrogasce i policajce na požarištu te ih nazivale pogrdnim imenima.

Šibensko državno odvjetništvo prvotno je odbacilo prijavu protiv Dujić. Nakon nadzora DORH-a utvrđeni su propusti pa je predmet preuzelo karlovačko tužiteljstvo, koje je provelo istragu i podiglo optužnicu.