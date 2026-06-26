Sindikat pravosudne policije: 'Osnovna plaća vježbenika bez svih dodataka je 1080 eura'

Uz transparente "2018. tražili zakon, 2026. još čekamo odgovore", "Ima nas dovoljno, zašto radimo za troje?", "Radni uvjeti nisu luksuz nego osnovno pravo", "Ministre možete li mi posuditi mojih 1880 eura", pravosudni policajci okupili su se danas ispred Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne trasformacije kako bi još jednom ukazali da bez zakona nema pravde.

Jedan od osnovnih zahtjeva pravosudnih policajaca je hitna izrada Zakona o pravosudnoj policiji koji čekaju od 2018. godine. Traže i odmrzavanje plaća i pravdeno vrednovanje njihovog rada, rješavanje svih godinama nagomilanih problema i poštovanje njihovog rada, dostojanstva struke i sigurnosti sustava.

Pokretanje videa... VIDEO Sindikat pravosudne policije Hrvatske prosvjeduje ispred Ministarstva pravosuđa | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

- Od 2019. dosad već smo treći put ovdje, ništa nisu promijenili. Njima možda ovo ne znači ništa, ali nama znači puno. Iz ministarstva stalno govore da smo mi krivi što mladi ljudi neće doći u našu službu. Kažu nam, ovo je razlog, stalno protestiramo, govorimo da uvjete za rad nemamo. Ne govore što su napravili u ovih deset godina kako stalno tražimo da se poboljšaju naši uvjeti. Mahanje i dezinformacije o nekakvih 1880 eura plaće, evo, tu pitamo tko ima toliku plaću? Ima onaj koji radi 35 godina u ovom sustavu, onaj koji ima 40 prekovremenih, koji radi svaki praznik, subote i nedjelje, možda navuče 1800 eura. Objavili smo platnu listu našeg vježbenika. Njegova osnovna plaća, bez svih dodataka je 1080 eura. Sramota. Tko će doći kod nas kod nas za tu plaću raditi? - kazao je predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske (SPPH) Armin Tatarević.

Podršku im je dao i Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata koji se zapitao dokad će se sustav, država, maćehinski odnositi prema svim ovim ljudima koji su neophodni pravosudnom sustavu.

Glasnogovornik SPPH Jelenko Krešo rekao nam je da su se pravosudni policajci okupili kako bi ukazali na ignoriranje zahtjeva Sindikata pravosudne policije Hrvatske, prije svega izrade Zakona o pravosudnoj policiji, koji traže od 2018. godine.

- Mi tim zakonom ne tražimo samo naša prava, tražimo i naše obveze. Želimo izaći iz ove šume zakona, pravilnika, da imamo jedan zakon i da se po jednom zakonu ravnamo. Da znamo na koji način se primamo u službu, napredujemo, dobivamo plaću, ali isto tako da znamo na koje način možemo i odgovarati, što stegovno, što kazneno, a ne da smo kao dosad prepušteni odlukama voditelja, ravnatelja ustanova kako će netko odgovarati ili neće odgovarati. Jednostavno, ako zatvorenici mogu tužiti jer im zakon nešto omogućava, zašto ja ne mogu tužiti ako mi zakon nešto ne omogućava. Očito se ne želi donijeti zakon da imate ovu šumu tumačenja, gdje vi možete nekim pravilnikom uskratiti beneficirani staž, bilo što. Zakonom je to već malo teže - smatra Krešo.

Pokretanje videa... VIDEO Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske | Video: Helena Tkalčević/24sata

Nedavno su objavili platne liste kao odgovor na tvrdnje ministarstva o navodnoj prosječnoj plaći pravosudnih policajaca od 1.880 eura i rekordnom broju zaposlenih službenika pravosudne policije.

- Plaća od 1.880 eura nije plaća prosječnog pravosudnog policajca koji radi redovan rad, već iznos koji se može ostvariti tek uz rad u turnusu, noćne smjene, rad vikendima i blagdanima, velik broj prekovremenih sati te nakon dugogodišnjeg radnog staža, često i tridesetak godina - poručili su iz SPPH te objavili platne liste službenika koji rade samo jutarnju smjenu, službenika koji rade u turnusu te službenika koji tek ulaze u sustav.

- Ako su uvjeti rada i primanja doista tako dobri kako Ministarstvo tvrdi, postavlja se logično pitanje - zašto se radna mjesta ne mogu popuniti? Zašto se natječaji iznova ponavljaju? Zašto sve manje ljudi pokazuje interes za posao u pravosudnoj policiji, a sve više zaposlenih traži izlaz iz sustava? Posebno je upitna tvrdnja o rekordnom broju zaposlenih pravosudnih policajaca. Ako je sustav kadrovski popunjen, zašto se službenike neprestano šalje na ispomoći u druge kaznionice i zatvore? Zašto se gomilaju prekovremeni sati i zašto pojedine ustanove bez ispomoći iz drugih ustanova ne mogu normalno funkcionirati? - pitaju se iz SPPH.

Poručuju da službenici pravosudne policije svakodnevno nose teret nedostatka kadra, odrađuju tisuće prekovremenih sati i odlaze na ispomoći kako bi sustav uopće mogao funkcionirati te ističu da hrvatska javnost zaslužuje istinu, a službenici pravosudne policije pošten odnos i priznanje za posao koji obavljaju.