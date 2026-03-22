Sindikat znanosti: Vlada ne vodi razgovore sa sindikatima

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ustvrdio je u nedjelju da je netočna izjava premijera Andreja Plenkovića u povodu sindikalnog prosvjeda, da se vode granski pregovori na razini javnih službi, ističući kako Ministarstvo obrazovanja godinu dana izbjegava pregovore.

Plenković je u subotu, u povodu prosvjeda šest sindikata javnih službi na Europskom trgu kojim su zatražili socijalni dijalog i početak pregovora o granskim kolektivnim ugovorima, izjavio kako se granski kolektivni pregovori za javne službe vode "na razini koja možda nije pred kamerama", te da su predstavnici Vlade u tim pregovorima spremni dalje razgovarati,.

- Komentirajući jučerašnji prosvjed šest sindikata javnih službi pod nazivom Sindikalno proljeće, predsjednik Vlade, Andrej Plenković, istaknuo je kako se granski pregovori na razini javnih službi vode. To nije točno. Sindikat znanosti je zadnji put bio u komunikaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje još u svibnju 2025. godine. Dakle, gotovo godinu dana MZOM izbjegava pregovore - navodi u priopčenju glavni tajnik sindikata Matija Kroflin.

Dodaje kako to može značiti da premijer nema točne informacije jer ga ministar Fuchs ne informira o stanju procesa unutar svog resora na istinit način ili da Vlada svjesno dijeli sindikate na one s kojima se pregovara jer su partnerski orijentirani i one koji imaju stanovite kritike i zahtjeve pa se s njima ne pregovara.

- Teško je procijeniti što je lošija varijanta - smatra Kroflin. Dodaje kako su pregovori za Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje trebali započeti još u rujnu 2022. i završiti do početka 2023. godine.

- S obzirom na odugovlačenje i neefikasne pregovore od strane MZOM-a, Sindikat je krajem 2023. godine Ministarstvu uputio svoj prijedlog izmjena svih ključnih odredbi. Do danas Sindikat nije dobio odgovore na svoja rješenja niti zna koja su stajališta MZOM-a o ključnim stavkama Ugovora. To jasno pokazuje da je posvećenost Vlade socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju na najnižoj razini u posljednjih desetak godina - ocijenio je Kroflin.