Sindikati: 'Ovo je neviđena medijska i politička hajka na radnike Holdinga i ZET-a'

Sindikati ZET-a upozorili su u nedjelju da su radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga izloženi "medijskoj i političkoj hajci" i da ih se pokušava prikazati kao "povlaštene ucjenjivače", a objavili su i izračun rasta plaća koji prema ponudi Uprave ZET-a od 4,5 posto prosječno iznosi oko 50 eura.

"Svjedoci smo neviđene medijske i političke hajke na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Dok gradski čelnici preko konferencija za medije mahatuju friziranim platnim listama i pokušavaju nas prikazati kao 'povlaštene ucjenjivače', mi, radnici koji ovaj grad držimo na životu, poručujemo: Dosta je laži!", objavio je Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb (SATPH) na svom Facebook profilu.

U objavi kojom žele razbiti "mitove" koje vlast "plasira" u javni prostor, Sindikat je poručio kako njihov "privremeni izlazak na ulice i štrajk nisu bili hir niti obijest", već "krik očaja ljudi koji su stjerani uz zid nakon mjeseci ignoriranja, lažnih obećanja i rada u uvjetima opasnim po život".

"Kada gradski čelnici govore o 'visokim primanjima' vozača i mehaničara, oni svjesno zbrajaju stotine prekovremenih sati, rad noću, rad nedjeljama, praznicima i smjene koje uništavaju zdravlje i obiteljski život. Da bismo zaradili za preživljavanje u nikad skupljem Zagrebu, mi moramo živjeti u garažama i za volanom", kažu u Sindikatu.

Istovremeno, naveli su, na svakom njihovom radnom mjestu država i Grad kroz poreze i namete uzmu preko 1250 eura, dodavši kako traže da se njihov pošteni rad pošteno plati, a ne da se preko njihovih leđa puni proračun.

Upozorili su i da svaki dan riskiraju živote, i građana i svoje, zbog "katastrofalnog" stanja voznog parka.

"Naši vozači svakodnevno se susreću s pritiscima da na zagrebačke ulice izvezu tehnički neispravna vozila. Autobusi i tramvaji s neispravnim kočnicama, vozna sredstva iz kojih curi ulje - to je naša svakodnevica", kažu u Sindikatu, navodeći da se radnicima prijeti otkazima ako odbiju preuzeti neispravno vozilo.

Govoreći o pregovorima za kolektivni ugovor, iz Sindikata su podsjetili kako su oni trajali više od 100 dana, da ih je "s druge strane stola dočekao zid šutnje i arogancije" i da se izbjegavao stvarni dijalog "oči u oči".

"Radnički gnjev koji se nakupljao godinama eksplodirao je jer nismo imali drugog izbora", istaknuli su.

Između ostalog, Zagrepčanima su poručili kako ZET-ovci nisu ti koji su ih "ostavili na cjedilu". "Bez zadovoljnog, sigurnog i pravedno plaćenog radnika - nema ni sigurnog ni funkcionalnog Zagreba", poručio je SATPH.

Sindikat prometnih i komunalnih službi: Rast plaće u prosjeku oko 50 eura

Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske također se u nedjelju oglasio na Facebooku, objavom ilustrativnog prikaza rasta plaća prema prijedlogu Uprave ZET-a koji sadrži rast osnovice plaće od 4,5 posto.

Prema prikazanim primjerima, plaće bi u prosjeku rasle za oko 50 eura mjesečno. Pri tome je raspon povećanja od 33,29 eura za radno mjesto čistača do 87,30 eura za rukovodeća radna mjesta.

Kod vozača tramvaja i autobusa prikazano je povećanje od 57,88 eura, pa bi, primjerice, plaća od 1509,80 eura narasla na 1567,68 eura.

Izračun prikazuje osnovne plaće novozaposlenih radnika ZET-a prijavljenih u Gradu Zagrebu, samaca bez djece, zaposlenih od 1. rujna 2026. godine, uz puni fond sati od 176 sati u rujnu, na raznim radnim mjestima.

Iznosi se uglavnom odnose na rad u prvoj smjeni bez dodataka za prekovremeni rad, blagdane te rad subotom i nedjeljom, dok su kod vozača tramvaja i autobusa uračunati dodaci povezani sa smjenskim i drugim oblicima rada.

"Pozivamo Vas da pronađete svoje radno mjesto i sami procijenite što predloženo povećanje znači za vašu plaću. Ovo je naše zajedničko putovanje", stoji u objavi radnicima koju potpisuje predsjednik Sindikata Dražen Jović.

Trodnevni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, tijekom kojeg su bili obustavljeni javni prijevoz i odvoz otpada, prekinut je u srijedu bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što je Županijski sud u odvojenim odlukama odlučio da je štrajk nezakonit.

Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od tri godine. Naime, odlukom Županijskog suda u Zagrebu, od 30. rujna utvrđeno je da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora, a sljedeći tjedan je potrebno isplatiti plaće.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u petak da se radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaća od oko devet posto.

Prema ponudi Uprave ZET-a, riječ je o rastu osnovice od 4,5 posto od 1. listopada, uz uključenu indeksaciju plaća jednom godišnje, što znači još jedan rast osnovice od otprilike 4,5 posto od 1. siječnja 2027.

"Ukoliko sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, Uprava ZET-a će plaće isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice", poručili su iz Uprave ZET-a.