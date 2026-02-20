Plenković iz Indije o SDP-ovki i 77. ruci u Saboru: 'Cijenim to'

"Indija i Europa trebaju jedna drugu, a što je još važnije, svijetu treba ono što možemo zajedno izgraditi", naglasio je Plenković na predavanju na temu "Premošćivanje kontinenata: Hrvatska i Indija u povezanom svijetu", čime je i završio trodnevni posjet Indiji.

"U sve fragmentiranijem svijetu, mostovi su važniji od zidova. A Hrvatska će i dalje ostvarivati ulogu mediteranskih vrata prema srednjoj Europi, kao pouzdan most na najkraćem putu između Indije i srca Europe" kazao je.

S obzirom na sigurnosne izazove u 21. stoljeću, Plenković je također naglasio da Hrvatska i Indija dijele interes za jačanje dijaloga i istraživanje mogućnosti suradnje u područjima obrane i svemira.

Foto: Vlada Republike Hrvatske

"I Hrvatska i Indija odabrale su višenamjenski borbeni zrakoplov Rafale, što otvara dodatne mogućnosti za dijalog i praktičnu suradnju između naših zračnih snaga. U današnjem svijetu, suočenom s brojnim izazovima i prijetnjama, Hrvatskoj su potrebni snažni i pouzdani partneri", naglasio je Plenković.

Što se tiče partnerstva Europske unije i Indije, Plenković kaže da to partnerstvo "već prelazi s ambicije na provedbu".

"Kroz Vijeće za trgovinu i tehnologiju, Horizont Europa i Global Gateway, suradnja donosi rezultate: etičku umjetnu inteligenciju, digitalnu infrastrukturu, obnovljivu energiju i održivi razvoj. Ekonomija također igra središnju ulogu. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije ojačat će trgovinu, ulaganja i otpornost lanca opskrbe", rekao je Plenković.

Pozdravio je nedavno potpisivanje partnerstva EU-a i Indije u području sigurnosti i obrane te poručio da ono predstavlja "trajni okvir za zajednički rad na pomorskoj sigurnosti, kibernetičkoj otpornosti, borbi protiv terorizma i regionalnoj stabilnosti".

Hrvatska i Indija su partneri

U obraćanju kojim je priveo kraju posjet Indiji, Plenković se posvetio i Inicijativi triju mora, "mostom između Europe, Azije i Bliskog istoka", a Hrvatsku je opisao "prirodnom vezom između sjeverno-južne osi Inicijative triju mora i Gospodarskog koridora Indija-Bliski istok-Europa".

"Naša luka Rijeka prolazi kroz veliki proces modernizacije i širenja, s ambicijom da postane vodeća luka sjevernog Jadrana i primarna ulazna točka za indijsku robu namijenjenu srednjoj Europi. Uz podršku nadograđenih željezničkih koridora prema Mađarskoj, Austriji i dalje, Rijeka jača unutarnju povezanost Europe, a istovremeno otvara izravna mediteranska vrata za pouzdane partnere poput Indije", dodao je Plenković.

Foto: Vlada Republike Hrvatske

Plenković je također poručio da Indiju radi "globalnog vodstva u digitalnoj infrastrukturi i umjetnoj inteligenciji" smatra "prirodnim partnerom za suradnju u primijenjenoj umjetnoj inteligenciji, uključivosti za sve, industrijskoj digitalizaciji i sigurnim digitalnim ekosustavima".

Plenković je doputovao u Indiju u srijedu, a posjet je počeo bilateralnim sastankom s indijskim premijerom Narendrom Modijem, koji je boravio u službenom posjetu Hrvatskoj u lipnju prošle godine.

Uz potrebu jačanja suradnje u području znanosti, tehnologije i kulture, premijer je na kraju posjeta Indiji poručio da ima prostora i za veću gospodarsku suradnju.

"Pozdravljamo interes Indije za povećanje ulaganja u ključne industrije Hrvatske. To uključuje farmaceutsku industriju, poljoprivredu, informacijsku tehnologiju, čiste i digitalne tehnologije, obnovljive izvore energije i poluvodiče", rekao je Plenković.

Dodao je i da raste broj indijskih turista u Hrvatskoj, kao i da strani radnici iz Indije predstavljaju 15 posto svih stranih radnika izvan EU-a u Hrvatskoj.

Prije nego što je održao predavanje studentima, Plenković se sastao s vice-rektorom Yogeshom Singhom i predstavnicima Sveučilišta.

O Ban Vlahek:'Cijenim taj njen glas potpore'

Plenković je nakon predavanja izrazio zadovoljstvo što je Alen Ružić u Saboru dobio povjerenje za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, istaknuvši kako je to bilo očekivano te mu je zaželio da se brzo uključi u tim i ispunjavanje programa Vlade.

- Mi ćemo to raditi predano, s najboljim znanjem i iskustvom koje imamo - rekao je Plenković te još jednom zahvalio dosadašnjem ministru Marinu Piletiću.

Ružić je dobio povjerenje da preuzme resor sa 77 glasova za, jednim više od potrebnih 76, a uz vladajuće, za tu je odluku glasala i bivša SDP-ova zastupnica Boška Ban Vlahek (NZ).

Plenković je komentirao kako se dobro znaju dugi niz godina, rekavši da je Ban Vlahek aktivna zastupnica iz 3. izborne jedinice, iz Međimurja.

- Uspostavili smo dobru suradnju u proteklim godinama kada su u pitanju bili važni projekti za Međimurje, bez obzira na to što pripadamo različitim političkim strankama" - kazao je premijer, a posebno je izdvojio Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu, vrijedan 18 milijuna eura, koji je osobito važan za djecu s poteškoćama u razvoju.

- Drago mi je da je ona sama, svojevoljno odlučila podržati ministra Ružića. Čini mi se da je već jednom pokazala to kod izglasavanja proračuna - kazao je te istaknuo kako je Vlada otvorena za suradnju.

- Cijenim taj njen glas potpore i uvjeren sam da je dobro vidjela sve mogućnosti da Alen Ružić kao iskusan liječnik, znanstvenik, vrlo angažiran političar i profesionalac preuzme konce tog resora i da dâ doprinos u rješavanju aktualnih otvorenih pitanja, ali i uopće unaprjeđenja socijalne politike, mirovinskog sustava, područja rada i obitelji - poručio je Plenković.

Podsjetimo, nezavisna saborska zastupnica Boška Ban danas je bila 77. glas za novog ministra Alena Ružića, poručivši da njezina odluka nije podrška vladajućoj većini, nego glas za najranjivije skupine – umirovljenike, osobe s invaliditetom, osobne asistente, roditelje njegovatelje i one koji čekaju rješenja za inkluzivni dodatak. Od ministra očekuje konkretne rezultate i tvrdi da mu je dala priliku da riješi nagomilane probleme u svom resoru.