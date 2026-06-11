Širi se snimka iskrcavanja migranata iz kombija u Zagrebu: Policija ih traži

Društvenim mrežama širi se snimka iskrcavanja migranata na području Blata u Zagrebu, a nastala je u srijedu u 8.45 sati. Iz bijelog kombija na makadamskom putu izišli su deseci stranaca. Nakon toga uzimaju stvari, neki se udaljavaju pješice, a neki ostaju i razmještaju stvari po visokoj travi. Među njima su žene i djeca.

Policija je upoznata s događajem sa snimke, a istog su jutra na spomenutoj lokaciji uhitili nekoliko stranih državljana.

- Policijski službenici PU zagrebačke koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata u srijedu u jutarnjim satima na makadamskom putu Brezovička bb uhvatili su više stranih državljana za koje je utvrđeno kako su na nezakonit način prešli državnu granicu.

U tijeku je kriminalističko istraživanje te traganje za krijumčarima odnosno osobama za koje se sumnja da su počinile kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona.

Strani državljani su privedeni u službene prostorije policijske postaje radi utvrđivanja okolnosti zakonitosti boravka na teritoriju RH, priopćili su iz policije za DNEVNIK.hr.