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Širi se snimka iskrcavanja migranata iz kombija u Zagrebu: Policija ih traži

Piše Iva Tomas,
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Širi se snimka iskrcavanja migranata iz kombija u Zagrebu: Policija ih traži
Foto: Reddit/Screenshot

U tijeku je istraga te traganje za krijumčarima odnosno osobama za koje se sumnja da su počinile kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj - priopćila je policija

Društvenim mrežama širi se snimka iskrcavanja migranata na području Blata u Zagrebu, a nastala je u srijedu u 8.45 sati. Iz bijelog kombija na makadamskom putu izišli su deseci stranaca. Nakon toga uzimaju stvari, neki se udaljavaju pješice, a neki ostaju i razmještaju stvari po visokoj travi. Među njima su žene i djeca.

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Dovoz migranata u Blatu 10.6.2026. 08:45
by u/Longjumping-Umpire82 in zagreb

Policija je upoznata s događajem sa snimke, a istog su jutra na spomenutoj lokaciji uhitili nekoliko stranih državljana. 

- Policijski službenici PU zagrebačke koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata u srijedu u jutarnjim satima na makadamskom putu Brezovička bb uhvatili su više stranih državljana za koje je utvrđeno kako su na nezakonit način prešli državnu granicu.

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U tijeku je kriminalističko istraživanje te traganje za krijumčarima odnosno osobama za koje se sumnja da su počinile kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona.

Strani državljani su privedeni u službene prostorije policijske postaje radi utvrđivanja okolnosti zakonitosti boravka na teritoriju RH, priopćili su iz policije za DNEVNIK.hr.

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Komentari 15
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