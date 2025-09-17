Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Društvenim mrežama u utorak se proširila snimka iz Splita na kojoj se vide djeca u maskirnim odorama s puškama. Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija sporna snimka iz Splita, na kojoj se vide trojica mlađih muškaraca, nastala je 24. kolovoza.

Foto: PU splitsko dalmatinska

- Utvrdili smo da se na snimci radi o djeci dobi 8, 10 i 13 godina koja su se na ulici igrala plastičnim puškama - rekli su nam iz policije iz koje su u sklopu istrage fotografirali plastične puške i dijelove uniforme.

Foto: PU splitsko dalmatinska

- Da je i šala ili igra u pitanju, previše je. Ne znam kojoj rubrici uopće ovakvo što svrstati - komentirao je čitatelj.

Isti dan stigla dojava o muškarcu s kalašnjikovom

Inače, jučer je objavljeno i kako je policija dobila dojavu kako je na istočnom dijelu Splita, u blizini razgraničenja sa Solinom, uočen muškarac s kalašnjikovom. To je slučaj koji nema veze sa snimkom koja se proširila i koja je iz kolovoza. Više o tom slučaju čitajte OVDJE.

- Odmah po zaprimanju dojave na navedeno područje upućeni su svi raspoloživi policijski službenici radi provjere zaprimljenih informacija. Pretražili smo uže i šire područje, ali dojava nije potvrđena - naveli su iz policije.

U međuvremenu su zaprimljene još dvije dojave od osoba koje su imale posredna saznanja o informaciji na način da su saznali od trećih osoba.

- Detaljnom provjerom užeg i šireg područja do sada nisu potvrđeni navodi iz dojave, također su pregledane snimke svih dostupnih videonadzora koji pokrivaju navedeno područje. Policijski službenici nastavljaju pojačano postupati na terenu te poduzimamo sve mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice na okolnosti ove dojave. O daljnjim saznanjima javnost će biti pravodobno obaviještena - zaključili su.