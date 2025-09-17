Policija o slučaju 'kalašnjikov' u Splitu: 'Svjedok tvrdi da se ipak radilo samo o puški za airsoft'

Iz splitske policije doznajemo kako ih je kontaktirala bivše vojno osoba te je rekla kako je vidio muškarca koji nosi pušku namijenjenu za airsoft, a ne kalašnjikov kako se prvo pisalo na društvenim mrežama. To još nije službeno potvrđeno, no policija i dalje nastavlja s prikupljanjem informacija kako bi utvrdili identitet čovjeka.

- Nastavljamo prikupljati informacije kako bi utvrdili identitet čovjeka iz događaja, te će se obaviti i kriminalističko istraživanje. Za građane ne postoji ugroza - poručuju iz policije.

Podsjetimo, splitska policija je jučer dobila dojavu kako na istočnom dijelu Splita, u blizini razgraničenja sa Solinom, uočen muškarac s kalašnjikovom.

- Odmah po zaprimanju dojave na navedeno područje upućeni su svi raspoloživi policijski službenici radi provjere zaprimljenih informacija. Pretražili smo uže i šire područje, ali dojava nije potvrđena - naveli su.

U međuvremenu su zaprimljene još dvije dojave od osoba koje su imale posredna saznanja o informaciji na način da su saznali od trećih osoba.

- Detaljnom provjerom užeg i šireg područja do sada nisu potvrđeni navodi iz dojave, također su pregledane snimke svih dostupnih videonadzora koji pokrivaju navedeno područje. Policijski službenici nastavljaju pojačano postupati na terenu te poduzimamo sve mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice na okolnosti ove dojave. O daljnjim saznanjima javnost će biti pravodobno obaviještena - zaključili su.

O svemu se oglasio i HDZ-ov vijećnik Toni Piplica koji je upozorio na Facebooku svoje pratitelje.

- Poštovane susjede i susjedi, 11:30 sati viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži. Pozivam vas sve da ostanete u svojim domovima i maknete se s ulice - napisao je pa kasnije dodao da je ipak riječ o lažnoj dojavi.