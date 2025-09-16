Iz zaštitarskog vozila u Splitu ukrali desetke vrećica novca!

Splitska policija zabilježila je prvu krađu novca iz zaštitarskog/blindiranog vozila za prijevoz novca na području njihove uprave. Prema našim informacijama, to je ukupno šesti slučaj krađe novca u Hrvatskoj od 14. kolovoza ove godine s time da se u drugim slučajevima radilo o provali.

- Jučer 15. rujna u poslijepodnevnim satima u prostoru garaže prodajnog centra u Vukovarskoj ulici u Splitu iz posebnog vozila za prijevoz otuđen je novac. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Na mjestu događaja obavljen je očevid, te je kriminalističko istraživanje u tijeku - izvijestila je splitska policija.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, radi se o kombiju zaštitarske tvrtke "Sokol Security". Kao i u većini prethodnih slučajeva, u trenutku dok su se dvojica zaštitara udaljili od kombija, prišlo im je nekoliko počinitelja i otvorilo vrata te iz njega izvadilo nekoliko desetaka vrećica punih novca. Iako policija još ne želi izlaziti sa tim koliko je novca nestalo, sigurno je da se radi o više desetaka tisuća eura.

Očito je da su lopovi bili "u čeki", parkirani u blizini te je čak moguće da su, kad su vidjeli da su zaštitari izašli i udaljili se, upotrijebili poseban uređaj, tzv. ometač signala koji blokira elektroničke signale. To bi moglo značiti da su zaštitari izašli i zaključali vozilo odnosno da su mislili da su ga zaključali, ali je signal bio blokiran pa da je tako i vozilo ostalo otvoreno, piše Slobodna Dalmacija.

Podsjećaju i na dva slična slučaja u istarskim Bujama u razmaku od dva tjedna u kojima su "mete" drskih lopova također bila spcijalna vozila za prijevoz novca, iste zaštitarske tvrtke Sokol Security. No, slučajeva krađa novca iz blindiranih vozila zaštitarskih tvrtki, neslužbeno nam je potvrđeno, je više.

Osim dvije provale u blindirana vozila u Istri koje spominju, pisalo se i o slučaju krađe iz vozila kojim su zaštitari vozili novac u poštu. Evo što je zadarska policija rekla o tom slučaju.

- U utorak 19. kolovoza oko 14,20 sati u Viru, nepoznati počinitelji su na parkiralištu provalili u osobni automobil u vlasništvu zaštitarske tvrtke, odakle su otuđili novac. U tijeku je kriminalističko istraživanje te intenzivna potraga za počiniteljima - naveli su tada.

24sata je pisao o još dva slučaja, jednom u Zagrebu i jednom u Rijeci.

- U subotu, 6. rujna, oko 8.10 sati na Trešnjevci, u Ulici Hrvoja Macanovića, na ulici, nepoznati je počinitelj provalio u teretni automobil marke Fiat Ducato Maxi zagrebačkih registarskih oznaka vlasništvo trgovačkog društva, iz kojeg je otuđio novac. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - priopćili je zagrebačka policija, a mi smo neslužbeno doznali da je riječ o zaštitarskom vozilu tvrtke Fina GS.

O krađi novca iz blindiranog vozila PU primorsko-goranska nije izvijestila, no na naš upit potvrdili su da su u ponedjeljak, 8. rujna, i u Rijeci zabilježili provalu u zaštitarsko vozilo.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje te nismo u mogućnosti iznositi više detalja - kratko su kazali.

Način provale, neslužbeno smo doznali, bio je sličan kao u prethodnim slučajevima. Počinitelji su čekali da zaštitari napuste vozilo i krenu prema klijentu, a potom provalili u zaključano vozilo. Prema navodima svjedoka, u blizini je uočeno vozilo talijanskih registracija.

Iz Fine GS tada su nam potvrdili kako je točno da je njihova tvrtka jedna od zaštitarskih tvrtki koje su pogođene nedavnim nizom provalnih krađa.

- Napominjemo da nisu svi slučajevi isti te se okolnosti provala razlikuju, međutim u tijeku je kriminalističko istraživanje te nismo u mogućnosti iznositi detaljnije informacije o pojedinom slučaju - odgovorili su na naš upit iz državne tvrtke. Naglasili su kako surađuju u istrazi te se trude unaprijediti sigurnost.

- Kao i u redovnom poslovanju, aktivno surađujemo sa nadležnim tijelima u razmjeni informacija i otkrivanju konkretnog/ih počinitelja. Kontinuirano unapređujemo sigurnosne procedure i tehnološka rješenja s ciljem osiguranja najviše razine sigurnosti svojih djelatnika te zaštite imovine i vrijednosti naših klijenata - poručili su iz Fine GS.

S fotografija na web stranicama ove dvije tvrtke vidljivo je kako obje koriste blindirana vozila istog talijanskog proizvođača.