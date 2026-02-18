Sisačka biskupija protiv velikih peradarskih farmi: 'Ne smije se to gurati bez javne rasprave'

Sisačka biskupija usprotivila se u srijedu planiranim projektima izgradnje velikih peradarskih farmi na tom području, upozoravajući na moguće ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi, okoliš i budućnost lokalne poljoprivrede.

U priopćenju koje potpisuje biskup Vlado Košić ističe se kako razvoj ne može biti opravdanje ako ugrožava dostojanstvo čovjeka, sigurnost obitelji i prirodu.

- Crkva ne može biti tehnički arbitar, ali mora podsjećati da razvoj ne smije biti odvojen od zdravlja ljudi i zaštite stvorenoga svijeta - poručuju iz Biskupije pozivajući se na socijalni nauk Crkve i encikliku pape Franje "Laudato si".

Biskupija izražava protivljenje projektima čiji su razmjeri i raspored lokacija i dalje nedovoljno jasni, dok se istovremeno u javnosti sve više govori o mogućem kumulativnom zagađenju zraka, vode i tla.

Posebno upozoravaju na dodatno prometno opterećenje i pad kvalitete života stanovnika koji bi mogli postati taoci industrijskih pogona u vlastitom kraju.

Građani s pravom traže transparentnost, jasne odgovore i cjelovitu procjenu utjecaja na okoliš, naglašava se u priopćenju dodajući kako se ovakvi projekti ne smiju gurati bez potpune javne rasprave.

Sisačka biskupija ističe i pitanje opstanka malih obiteljskih gospodarstava. Hrvatska sela i OPG-ovi, poručuju, nisu samo ekonomija, nego način života, tradicija i temelj prehrambene sigurnosti.

- Svaka odluka koja bi mogla dugoročno narušiti njihovo postojanje zahtijeva krajnju odgovornost - navodi se uz upozorenje da bi onečišćenje ili gubitak povjerenja u domaće proizvode moglo imati nesagledive posljedice.

Biskupija podsjeća i na prethodna iskustva u Sisku i okolici, gdje su projekti poput dovoza troske i medicinskog otpada već izazivali strah i nepovjerenje građana.

- Povjerenje se ne gradi šutnjom i nejasnim postupcima, nego otvorenošću i dosljednom zaštitom života i zdravlja ljudi - ističu u priopćenju.