'Sisački Hulk' je u problemima: Zovu ga u Remetinec, a on u zatvoru u Zenici čeka suđenje

“Sisački Hulk”, kako su prozvali Damira Šišakovića (43) nakon što je 2016. pobjegao iz zatvora u Sisku raširivši rešetke na prozoru ćelije, trebao se ovog četvrtka javiti u Remetinec na izvršenje kazne od šest mjeseci na koju je osuđen u Rijeci zbog sprječavanja dokazivanja. No, nije to učinio jer se, prema pisanju medija iz BiH i našim neslužbenim informacijama, nalazi u zatvoru u Zenici gdje čeka suđenje za pljačku zlatarnice u Sarajevu iz prosinca 2024.

Sutkinja izvršenja Županijskog suda u V. Gorici na ročištu 23. srpnja, na kojem se Šišaković nije pojavio, uputila ga je da se 7. kolovoza javi u Zatvor u Zagrebu.Šišaković je presudom Općinskog suda u Rijeci iz studenog 2023. koju je u lipnju potvrdio Županijski sud u Zagrebu pravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu.

Mora izdržati šest mjeseci dok preostalih osam mjeseci ostaje na slobodi ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo. S obzirom na to da Šišaković nije došao na ročište, a nije preuzeo ni poziv poslan na njegovu adresu prebivališta u Zagrebu, rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči suda. Zako se smatra da je Šišaković obaviješten, a rješenje o upućivanju postaje pravomoćno. Ta je mogućnost uvedena posljednjim izmjenama ZKP-a, a omogućuje sudu da mnogo brže izda dovedbeni nalog policiji da odvede osuđenika u zatvor. Ako ga ne pronađu, ide tuzemna tjeralica, a potom i međunarodna.

“Sisački Hulk” više je puta osuđivan u Hrvatskoj, a posljednju nepravomoćnu presudu donio je sud u Zagrebu gdje je, zbog bludničenja nad Indijkom osuđen na 2,5 godine zatvora. Djelo je počinio nedugo nakon izlaska iz zatvora 2022.

Šišaković je bio osuđen i zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice na Krku nakon bijega iz zatvora 2016. Kako smo pisali, u Sisku je robijao zbog pljačke kladionice. Klupicom je raširio šuplje rešetke na prozoru ćelije, a trojici cimera zaprijetio je da ne smiju obavijestiti pravosudnog policajca. Provukao se kroz raširene rešetke i skočio s visine od sedam metara. Da je u bijegu, čuvar je shvatio nekoliko sati kasnije. 