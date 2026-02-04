Sisačko-moslavačka policija podvukla crtu: Pogledajte što su sve oduzeli dilerima u siječnju

Policijska uprava sisačko-moslavačka objavila je kako su tijekom mjeseca siječnja evidentirali 35 zapljena droga. Analiza zaplijenjenih sredstava ukazuje na to da je najzastupljenija droga tipa cannabis. Policija je u siječnju evidentirala 26 takvih zapljena, pri čemu je ukupno oduzeto 340,74 grama marihuane. Uz lake droge, zaplijenili su i teške droge kao i sintetičke narkotike.

U tom segmentu izdvaja se jedna veća zapljena amfetamina mase 64,40 grama, kao i dvije zapljene kokaina u ukupnoj količini od 8,15 grama.

Osim navedenog, policijski su službenici u jednom navratu oduzeli 3,70 grama MDMA-a te 2,10 grama hašiša.

Zanimljiv je i podatak o zapljeni tvari koje su strogo zabranjene u sportu. U četiri odvojena slučaja policija je pronašla i oduzela 400 komada tableta te 30 mililitara tekućine koji se klasificiraju kao nedopuštena sredstva u sportu.