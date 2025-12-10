Sjećate se HDZ-ovke iz Rijeke koja je spominjala 'Srbe i vrbe'? Sud kaže da nije širila mržnju

Krajem rujna 2019. godine, bivša HDZ-ova gradska vijećnica u Rijeci te tadašnja predsjednica Odbora za nacionalne manjine Ivona Milinović gostovala je kod Marka Juriča u podcastu "Projekt Velebit".

Inače, riječ je o novinaru koji je zbog odjave dviju emisija “Markov trg”, prikazanih u produkciji Juričeve tvrtke na televiziji Z1 u siječnju 2016. pravomoćno osuđen zbog javnog poticanja na mržnju prema srpskoj manjini i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na uvjetnu kaznu zatvora od 10 mjeseci uz rok kušnje od dvije godine. Vijeće za elektroničke medije zbog Juričevih izjava na tri dana oduzelo je koncesiju televiziji Z1.

Od samog početka intervjua, pisali smo tad, Jurič je bio jako zainteresiran za ideološku podjelu u Rijeci, a Milinović mu je objasnila da Rijeka 'diše hrvatski', ali da HDZ nikad nije uspio mobilizirati glasače u dovoljnoj mjeri da bi došao na vlast.

Ključan je pak bio trenutak u 53. minuti intervjua kad je Jurič citirao navijačku "pjesmu" splitske Torcide u kojoj se spominje Rijeka.

- Šugava Rijeko smrdljivi grade pobit ću pola tvoje Armade. Šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba - citirao je Jurič.

Iste stihove još je jednom citirala i Milinović. Dodala je da nema ništa protiv navijačkog folklora, ali da se takvim stvarima Hrvatskoj nanosi politička šteta.

- Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Miloradu Pupovcu argument da plače - evo, Hrvati su fašisti. Ako ćemo biti bezobrazni… Ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba, dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe, možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 posto - kazala je Milinović.

Nakon tog je gostovanja izbačena iz HDZ-a, no Općinski kazneni sud u Zagrebu, doznajemo, ocijenio je da svojim riječima Milinović nije poticala mržnju prema skupini ljudi zbog njihove nacionalne i etničke pripadnosti te je nepravomoćno oslobodio optužbi.

Milinović je na sudu tvrdila da je riječ o tipičnoj zamjeni teza.

- Nakon što se pregleda cijela snimka emisije Projekt Velebit svima će biti jasno da ono što mi se stavlja na teret nije tako. Nisam širila govor mržnje nego sam izrecitirala ono što osuđujem i to kako bih osudila stihove koje je iznosila Torcida u Rijeci. To sam učinila kao politički akter u to vrijeme jer sam htjela otvoriti tu temu na koju nitko nije reagirao, niti policija, a niti državno odvjetništvo. Možda sam se trebala spretnije izraziti samo iz razloga da sebi ne nanesem političku štetu jer sam trebala biti svjesna da će netko secirati moj nastup i tumačiti ga na moju štetu - branila je Milinović. Pojasnila je da je u to vrijeme bila predsjednica Odbora za nacionalne manjine u Gradu Rijeci na koju funkciju je dala ostavku nakon te emisije.

Spomenute stihove, nastavila je, citirala je u negativnom kontekstu pri čemu je navela statističke podatke u odnosu na ono što se

predbacuje Rijeci, odnosno da ima određeni postotak Srba u gradu iako u drugim dijelovima Hrvatske, npr. u Dalmaciji ima veći postotak Srba, a upravo otamo dolazi navijačka skupina koja je pjevala sporne stihove koje je ona izrecitirala. Bila je gradska vijećnica četiri godine, od 2017. do 2021., predsjednica Odbora za nacionalne manjine do 2019., a članica HDZ-a do 2020. godine.

Voditelj emisije, nastavila je, kontaktirao ju je putem Facebook profila jer mu je bio zanimljiv njezin angažman u prosvjedima za Marka Škalameru, riječkog HGSS-ovca kojega je srpski povratnik u kolovozu 2019. prijavio za prijetnje i fizički napad motiviran nacionalnom mržnjom. Škalamera je prije dvije godine oslobođen optužbi, a odvjetništvo je najavilo da se na presudu neće žaliti.

Voditelja prije toga nije upoznala te se nije sjećala je li joj unaprijed dao teme o kojima će u toj emisiji razgovarati.

- Znala sam da je taj podcast Velebit zapravo, s obzirom na moju političku opciju, nekako "neprijateljski teren" jer zagovara desnije stavove, no mislim da ga prate i ljevičari i desničari. Spornu temu nisam otvorila da bih nekoga vrijeđala - rekla je Milinović.

U postupku nije bilo sporno je li ona te riječi izgovorila nego da li te riječi i njezino objašnjenje predstavljaju javno poticanje na mržnju prema srpskoj manjini u Hrvatskoj.

Tijekom dokaznog postupka sud je pregledao i sporni podcast te njezine riječi analizirao u kontekstu, a ne izolirano.

- Očito je da se optužena Ivona Milinović kritički osvrće na sporne stihove, ljuteći se i osuđujući postupanje navijačke skupine Torcide, ističući da za njih nema mjesta u Rijeci i smatrajući ih uvredljivim za njezin grad. Od tih stihova u cijelosti se ogradila govoreći da je njihovo pjevanje stvarno neprimjereno, te u dva navrata govori da "ako će biti bezobrazna, ako će baš biti bezobrazna, da onda vrbe iz tih stihova možda trebaju nekim mjestima u Dalmaciji" dakle u regiji iz koje dolazi navijačka skupina koje te stihove pjeva jer u tom dijelu Hrvatske ima više pripadnika srpske nacionalne manjine nego u Rijeci, a ne Rijeci - navodi sutkinja u svojoj presudi pa zaključuje da riječi Ivone Milinović uopće nisu upućene prema srpskoj nacionalnoj manjini već Torcidi koja poziva na mržnju i nasilje, te se izruguje Rijeci.

U tom kontekstu, smatra sud, promatrana izjava Milinović nema nikakve veze s poticanjem na mržnju, već otpor onima koji izmišljaju razloge za sukobe.

- Njezin odgovor "brojite Srbe, krvna zrnca u selima u svojoj regiji i ostavite Rijeku i njezine stanovnike“, jest reakcija na neprimjerene stihove navijačke skupine, osuda istih. Dakle, njezine riječi da možda nekim drugim krajevima u Hrvatskoj trebaju vrbe, gdje je broj Srba veći, ne predstavljaju poticaj na nasilje i mržnju, niti pristajanje na isto, već uzvraćanje udarca navijačkoj skupini, jednakim riječima, dakle njihovim jezikom, koji optuženica smatra bezobraznim, baš bezobraznim, neprimjerenim i jezikom ulice - stoji u presudi.

Nisu to jedine sporne izjave bivše HDZ-ove vijećnice. Osude je izazvao i njezin komentar na Facebooku o bivšem hrvatskom rukometnom reprezentativcu Denisu Buntiću optuženom za obiteljsko nasilje.

- Danas više ne smiješ reći da postoje nasilne žene. I žene koje su spremne svima uništit živote ako nije po njihovom. Odmah podržavaš nasilje. Čak i ako postoji dokaz tome da lažu. Ima jedan sad aktualan slučaj gdje žena tvrdi da je jedva izvukla živu glavu i pobjegla kroz balkon. Njen "dokaz" je audio snimka. Slušanjem snimke ne znaš tko koga tu tuče ali jasno čuješ da 10 minuta muž ženi govori da izađe van i iseli iz kuće i da mu je dosta njezinih incidenata. A ona loše glumata i skviče "aj aj, ne udaraj me", on puno iskrenije zvuči kad pita "ma tko te udara". Inače, snimka jasno pokazuje da je ljuta jer je ostao 3 sata vani, i kad mu smješta snimanje sama govori "E sad ćeš vidjeti svog boga". Baš tako se usude ponašat žrtve nasilja. Inače, ozljeda nema utvrđenih, a kao mlatio ju tip od 130 kila - između ostalih krajem rujna 2019. godine napisala je Milinović.