Sjena, vrabac, vampir i puls: Srbi na vojnoj vježbi isprobali mogućnosti novog naoružanja

Vojska Srbije (VS) izvela je u nedjelju taktičku vojnu vježbu "Pobjednik 2026" na kojoj su bojevim gađanjem prikazane borbene mogućnosti i učinkovitost dijela naoružanja i vojne opreme koju je VS odnedavno uvela u operativnu upotrebu, među ostalim i naoružane robotizirane sustave (robodog).

Scenarij vojne vježbe održane na poligonu Pešter kod Sjenice, kako je najavljeno, podrazumijevao je pretpostavljeni odgovor vojnih postrojbi na agresiju potencijalnog neprijatelja koji je "privremeno zauzeo jugozapadni dio" državnog teritorija.

Sudjelovalo je više od 2000 pripadnika VS-a s više od 500 "ključnih sredstava ratne tehnike", uz sudjelovanje kopnene vojske, ratnog zrakoplovstva, protuzračne obrane i specijalnih postrojbi.

Na vježbi je prikazano djelovanje izviđačkih letjelica "sjena" i "vrabac", naleti moderniziranih borbenih zrakopolova MIG 29-SM, te uporaba proturaketnog sustava "HQ-17" koji djeluje na 1,5 do 15 kilometara.

Na vježbi su prvi put prikazani i robotizirani psi (robodog) koji na sebi imaju postavljene strojnice, revolverske bacače i "zolje", a - prema objašnjenju časnika VS-a - namijenjeni su da prvi ulaze u nepregledne i potencijalno minirane objekte i tako stvaraju uvjete za upad specijalnih postrojbi.

Foto: Vojska Srbije

Prezentirano je i djelovanje dronova "komarac K2A" s "bojevom glavom dvostrukog djelovanja".

Dio danas prikazanog arsenala su bila i i dva suvremena višecijevna lansera raketa "vampir" i "puls".

Pokaznoj vježbi VS-a je, uz vojni vrh, nazočio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je rekao da cilj vježbi nije ugrožavanje drugih, nego čuvanje i zaštita Srbije.

"Jasno je svakome da mi nikada ne želimo ugroziti. Hoćemo mir i stabilnost. Hoćemo sami čuvati i štititi i svoje nebo i svoju zemlju“, rekao je Vučić.

"Cilj jačanja Vojske Srbije je očuvanje mira i stabilnosti", dodao je.

Vježba, najavljena nekoliko mjeseci ranije, dolazi tek nekoliko dana nakon što je Vučić raspustio parlament i raspisao prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada.