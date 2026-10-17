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LANSIRANJA ORUŽJA

Sjeverna Koreja testirala novi torpedo opremljen AI-jem

Piše HINA,
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Sjeverna Koreja testirala novi torpedo opremljen AI-jem
Foto: KCNA
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Testiranje novog torpeda, koje je provedeno u četvrtak, označava značajan korak u unapređenju pomorskih snaga Sjeverne Koreje i potvrđuje tehnološke napretke u oružju

Sjeverna Koreja u četvrtak je podvodno testirala novi sustav torpednog oružja opremljenog umjetnom inteligencijom (AI) kako bi provjerila tehnološka unapređenja, izvijestila je u subotu državna novinska agencija KCNA.

Testiranje je ocijenjeno uspješnim i opisano kao značajan korak u razvoju pomorskih snaga Sjeverne Koreje, čime je potvrđena i tehnologija pogona razvijena kroz više od 180 pokusa tijekom proteklih pet godina, navodi KCNA, dodajući da je u novom brzom, precizno navođenom torpedu korištena AI za otkrivanje ciljeva i navođenje.

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Ovo je testiranje najnovije u nizu lansiranja oružja koje provodi Sjeverna Koreja. Odvija se u ozračju pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku, dok obje Koreje nastoje razviti oružje sposobno za izbjegavanje proturaketnih obrambenih sustava.

Prema agenciji KCNA, test je bio dio rutinskih istraživačkih aktivnosti usmjerenih na unapređenje obrambenih sustava zemlje, a pokazao je poboljšanja u učinkovitosti pogona i performansama raketnog pogonskog sustava torpeda.

Test je uslijedio nakon što je Sjeverna Koreja objavila da je u srijedu testirala dvije vrste strateških krstarećih projektila lansiranih s podmornice, s ciljem provjere operativnih sposobnosti svoje mornarice i pouzdanosti svojih sredstava za odvraćanje.

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Pjongjang radi na razvoju modernih podmornica sposobnih za lansiranje projektila, uz balističke i krstareće projektile, koje testira lansiranjem s različitih platformi, uključujući i jednu zastarjelu podmornicu.

U međuvremenu, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung prošlog je tjedna nadgledao prvo testno ispaljivanje hipersoničnog projektila razvijenog u Južnoj Koreji.

Testiranje hipersonične jedrilice (engl. hypersonic glide vehicle), manevrirajućeg oružja koje može mijenjati putanju tijekom leta, provedeno je u Seoulu samo nekoliko dana nakon što je Sjeverna Koreja objavila da je njezin vođa Kim Jong Un nadgledao testiranje hipersoničnog projektila srednjeg dometa.

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