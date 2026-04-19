Škaljarskog šefa likvidirali pred očima žene i bebe u Barceloni

Nakon nekoliko dana borbe za život, u Barceloni je preminuo Krsto Vujić kojeg sigurnosne službe identificiraju kao jednog od visokopozicioniranih članova škaljarskog klana i vođu njegova ogranka u Herceg Novom. Ovu je informaciju potvrdio i njegov odvjetnik Ognjen Radić. Prema njegovim riječima, Vujić podlegao teškim ozljedama sinoć oko 23 sata nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Napad se dogodio prošlog utorka usred bijela dana na terasi ugostiteljskog objekta "Kibo" u luksuznoj barcelonskoj četvrti Diagonal Mar. Dok je Vujić boravio na terasi u društvu partnerice i djeteta, dvojica maskiranih napadača prišla su njegovu stolu i iz neposredne blizine ispalila najmanje pet hitaca, piše Nova.rs.

Četiri metka pogodila su Vujića, nanijevši mu prostrjelne rane u predjelu vrata i tijela, dok je jedan zalutali projektil lakše ozlijedio slučajnu prolaznicu.

Svjedoci događaja opisali su kako su napadači nakon pucnjave pobjegli u različitim smjerovima. Iako je policija detaljno pretražila obližnji park jer je jedan od počinitelja viđen kako nešto odbacuje u grmlje, no oružje ubojstva do sada nije pronađeno.

Španjolski mediji ističu i podatak da je vlasnik bara u kojem se dogodila likvidacija Nenad Vinčić, osoba koju je Civilna garda 2018. godine procesuirala zbog trgovine narkoticima.

Vujić je godinama bio predmet interesa crnogorskog pravosuđa i Specijalnog državnog tužiteljstva. Pred Višim sudom u Podgorici protiv njega se vodio postupak zbog sudjelovanja u ubojstvu Šćepana Roganovića, a teretilo ga se i za organizaciju međunarodnog šverca kokaina.

Njegovom smrću ti će sudski procesi biti obustavljeni.