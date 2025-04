Skandal na vjenčanju pokraj Splita: 'Šef krima je osramotio kolege policajce zbog petarde'

Osramotio nas je. Interventna policija je pola sata stajala u sali. On je branio ljudima da plešu, konobarima da nose hranu i jedu. Mlada je plakala, ljudi su psovali. Kolege su shvatile da sve to nema smisla i izašli su, a on je ostao dok se nije javio onaj koji je bacio petardu.

Ispričali su to za 24sata dobro informirani izvori o slučaju policijske intervencije koja je 25. travnja zaustavila svadbeno slavlje u Vranjicu kraj Splita. Njome je rukovodio Ivan Bradarić, šef službe općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske, nakon što je muškarac tijekom povorke bacio petardu zbog koje je oštećeno staklo na gradskom autobusu.

Kako neslužbeno doznajemo, detonacija je odbacila kamenčić koji je razbio stijenku vrata. U busu su bili vozač i troje putnika.

- S obzirom na to da su u događaju utvrđeni elementi kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, inicirano je kriminalističko istraživanje tijekom kojega je utvrđeno da se mogući počinitelj nalazi na području Splita. Muškarac koji se nalazio u alkoholiziranom stanju (kad je doveden u postaju izmjerena mu je koncentracija od 1,59 g/kg) naveo je da je on aktivirao napravu, ali da nije znao da će biti tako jaka - odgovorili su iz splitske policije.

Iz policije se na pitanje zašto je zbog petarde podignut cijeli interventni vod i je li to zbilja odgovaralo razmjeru djela, odgovorili da oni nisu mogli znati hoće li se to ponoviti.

'Nije bilo sigurno'

- Nakon što zaprimite informaciju da je osoba bila u stanju bacanjem eksplozivnog sredstva oštetiti imovinu i ugroziti ljude koji se voze autobusom, dok osobu ne pronađete ne možete tvrditi da nema daljnje opasnosti niti mogućnosti da se djelo ponovi - kažu iz policije i dodaju kako u prostoru održavanja večere nije bila obavljana pretraga jer "to nije bilo potrebno".

Smatraju da ni u jednom trenutku nije bila upitna niti zakonska osnova niti primjena ovlasti pa neće provoditi bilo kakve postupke provjere "jer je to nepotrebno i za to nema zakonskog osnova".

Kriminalist Željko Cvrtila analizirao je situaciju i rekao kako je sadašnja kvalifikacija teško održiva.

- Da je netko vatrenim oružjem propucao autobus, onda bi takvo dovođenje u opasnost bilo jasno. Ovako ima više elemente oštećenja tuđe stvari. U ovom slučaju vjerojatno nema zlouporabe policijske ovlasti, ali metodika i način postupanja su pretjerani - smatra Cvrtila.

Policajci s kojima smo razgovarali kažu kako intervencija nije imala smisla. Opisali su nam tijek intervencije.

- Oni su počeli popisivati cijeli pir pa na pola odustali. Doveo je ljude kao da je netko pucao pištoljem, a ljudi su ondje plesali - kažu nam Bradarićeve kolege.

Kako neslužbeno doznajemo, Bradariću ovo nije prvi incident.

Pod povećalom Uskoka

- Pod istragom je Uskoka zbog prekovremenih sati. Bivši kolega ga tuži jer je pobjegao dok su bili u sačekuši, ispalio je metak na jednoj pretrazi objekta, fizički je napao jednu stranku, pa čak su ga i snimili kako u radno vrijeme pomaže obiteljskom obrtu. Dijelio je strancima kofere na rivi. Unutarnja kontrola sve to dobro zna i pitanje je tko ga štiti - kažu Bradarićevi kolege.

Iz PU splitsko-dalmatinske to nisu mogli komentirati.

- Podaci koje tražite ne mogu biti javno objavljeni niti za jednog djelatnika, ne mogu biti dostupni javnosti, niti se mogu javno komunicirati jer je to zabranjeno zakonom i Uredbom o zaštiti podataka. Nemogućnost pružanja zaštićene informacije ni u kojem slučaju ne može se smatrati pozitivnim odgovornom - pišu iz PU splitsko-dalmatinske i hvale svog kolegu načelnika.

- Radi potpune informacije želimo naglasiti da je Služba općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske na čelu sa svojim voditeljem Ivanom Bradarićem prošle godine dobila godišnju nagradu MUP-a zbog kvalitetnog rada i uspješnog dovršetka velikog broja kriminalističkih istraživanja. Godišnja nagrada za skupinu dodijeljena je Službi općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske koja je tijekom 2024. ostvarila 100-postotnu razriješenost kaznenih djela protiv života i tijela. Nagrađeni su Ivan Bradarić, voditelj Službe i policijski službenici Dalibor Mišević, Miro Skender, Sandra Kovačić, Nikola Uremović, Ante Ćudina i Ivan Vuljak - hvale se iz uprave i dodaju da su razriješili "311 kaznenih djela, ne računajući kaznena djela evidentirana u policijskim postajama u kojim su kriminalistički istraživanjima sudjelovali nagrađeni policijski službenici, odnosno u kojima su koordinirali, usmjeravali i nadzirali druge policijske službenike".

- Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske stat će uz svakog djelatnika koji zakonito i profesionalno obavlja poslove, a osobito je ponosan na ljude koji ulažu dodatne napore i maksimalno su posvećeni svom poslu kako bi ostvarili zajednički cilj a to je sigurnost za građane ove Županije - pišu u svom dugom odgovoru iz policije.

Čudna postupanja

Podsjetimo, ovo je samo jedno u nizu 'neobičnih' postupanja policije koje su završile u javnosti. Tako su u veljači uhićeni djelatnici Radija Rojc iz Pule, Mirjana Radulović i Branimir Slijepčevića, koji su sami zvali policiju zbog ponovne prijave i zastrašivanja od strane maloljetnih nasilnika koji haraju po Društvenom centru Rojc. Policija ih ubrzo pustila, a stručni tim je analizirao intervenciju.

- Stručni tim Policijske uprave utvrdio je da policijski službenici prilikom postupanja nisu poštivali načelo razmjernosti i postupnosti te su utvrđeni propusti u taktici i metodologiji postupanja, a načelnik Policijske uprave poduzima odgovarajuće mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja njihove disciplinske odgovornosti. Također, Policijska uprava istarska će u narednom periodu provesti dodatnu edukaciju svih policijskih službenika - napisali su tada iz policije.

Manje od mjesec dana kasnije su tijekom intervencije u Velikoj Gorici na Dječjem fašniku ženi slomljena tri rebra. Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj je vidljivo grubo postupanje policije prema dvjema gospođama 22. veljače.

- Ne želim sad puno ulaziti u cijelu kronologiju slučaja. Bitno je utvrditi je li policija ovdje poštivala načelo razmjernosti i to će utvrditi unutarnja kontrola koja je već krenula s radom. Žao mi je što se to dogodilo jer policija nije samoinicijativno tamo došla i uvodila red. Međutim, kad policijski službenik dođe u takvu situaciju, mora voditi brigu o tome može li postići cilj akcije - rekao je tada ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.