Skandal u Australiji: Zabranili nastup palestinskoj spisateljici, festival se raspao. Ispričali su se

Upravni odbor Adelaide Festivala povukao odluku o zabrani akademkinji i autorici Randi Abdel-Fattah, pozivajući je natrag na događaj sljedeće godine i ispričavajući joj se "bezuvjetno zbog štete koju joj je Adelaide Festival nanio". Upravni odbor je u utorak otkazao Tjedan pisaca, vodeći australski književni događaj i dio Adelaide Festivala, nakon što ga je 180 međunarodnih i australskih autora bojkotiralo zbog Abdel-Fattahine zabrane. Kao odgovor na negativne reakcije, upravni odbor festivala podnio je ostavku.

„Intelektualna i umjetnička sloboda snažno je ljudsko pravo. Naš je cilj podržati je, a u ovom slučaju Adelaide Festival je podbacio“, navodi se u izjavi novog odbora.

Abdel-Fattah je prihvatila ispriku "kao priznanje našeg prava da javno i istinito govorimo o zločinima koji su počinjeni nad palestinskim narodom“, ali je u objavi na X-u rekla da "to nije brzo rješenje za popravak nanesene štete“. Rekla je da će razmotriti poziv na događaj sljedeće godine.

Ravnateljica Tjedna pisaca Louise Adler, židovska kći preživjelih Holokausta, rekla je ranije da ne može sudjelovati u ušutkavanju palestinske spisateljice i upozorila da potezi za zabranu prosvjeda i slogana nakon masovne pucnjave na plaži Bondi ugrožavaju slobodu govora. Abdel-Fattah je tada rekla da je potez kojim joj se zabranjuje sudjelovanje "očigledan i besraman čin antipalestinskog rasizma i cenzure".

Odbor festivala u Adelaideu ranije je objavio da ukida poziv Abdel-Fattah jer "s obzirom na njezine prošle izjave" ne bi bilo kulturno osjetljivo uključiti je u događaj "tako brzo nakon Bondija", što se odnosi na prošlomjesečnu pucnjavu na židovskom događaju u kojoj je ubijeno 15 ljudi. Odbor nije naveo nikakvu konkretnu izjavu Abdel-Fattah koja je dovela do te odluke.

Ukidanje poziva Abdel-Fattah učinjeno je "iz poštovanja prema zajednici koja proživljava bol zbog razornog događaja", priopćio je odbor. „Umjesto toga, ova je odluka stvorila još više podjela i zbog toga izražavamo iskrenu ispriku.“

Prijašnje komentare Abdel-Fattah o Izraelu kritizirale su neke židovske i proizraelske skupine, a Židovsko vijeće Južne Australije lobiralo je protiv njezina sudjelovanja na festivalu u Adelaideu.

U ožujku 2024. napisala je na platformi društvenih medija X: „Oružana borba je moralno i zakonsko pravo koloniziranih i brutaliziranih... Zapadne vlade koje koriste krv Palestinaca kao tintu za pisanje međunarodnog prava nemaju nikakvu ovlast definirati genocid, terorizam, samoobranu, otpor, proporcionalnost.“

Premijer Anthony Albanese u utorak je najavio da će se 22. siječnja održati nacionalni dan žalosti u spomen na 15 ljudi ubijenih u prošlomjesečnoj pucnjavi na proslavi Hanuke na plaži Bondi.

Policija kaže da su navodni napadači bili inspirirani militantnom skupinom Islamskom državom, a incident je izazvao pozive diljem zemlje za borbu protiv antisemitizma te potaknuo državne i savezne vlade na pooštravanje zakona o govoru mržnje.

Bivša novozelandska premijerka Jacinda Ardern, britanska autorica Zadie Smith, australska autorica Kathy Lette, dobitnik Pulitzerove nagrade Amerikanac Percival Everett i bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis među autorima su koji su rekli da neće sudjelovati na festivalu u saveznoj državi Južnoj Australiji, izvijestili su australski mediji.