Nakon bojkota 180 autora

Skandal u Australiji: Zabranili nastup palestinskoj spisateljici, festival se raspao. Ispričali su se

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: x

Jedan od vodećih australskih umjetničkih festivala ispričao se u četvrtak palestinskoj spisateljici nakon što joj je ranije bio zabranio sudjelovanje zbog njezinih izjava o Izraelu, što je izazvalo kontroverzu koja je dovela do otkazivanja ovogodišnjeg Tjedna pisaca u Adelaideu

Admiral

Upravni odbor Adelaide Festivala povukao odluku o zabrani akademkinji i autorici Randi Abdel-Fattah, pozivajući je natrag na događaj sljedeće godine i ispričavajući joj se "bezuvjetno zbog štete koju joj je Adelaide Festival nanio". Upravni odbor je u utorak otkazao Tjedan pisaca, vodeći australski književni događaj i dio Adelaide Festivala, nakon što ga je 180 međunarodnih i australskih autora bojkotiralo zbog Abdel-Fattahine zabrane. Kao odgovor na negativne reakcije, upravni odbor festivala podnio je ostavku.

„Intelektualna i umjetnička sloboda snažno je ljudsko pravo. Naš je cilj podržati je, a u ovom slučaju Adelaide Festival je podbacio“, navodi se u izjavi novog odbora.

Abdel-Fattah je prihvatila ispriku "kao priznanje našeg prava da javno i istinito govorimo o zločinima koji su počinjeni nad palestinskim narodom“, ali je u objavi na X-u rekla da "to nije brzo rješenje za popravak nanesene štete“. Rekla je da će razmotriti poziv na događaj sljedeće godine.

ŠIROK UTJECAJ Deaktivirali čak 4,7 milijuna tinejdžerskih profila u prvom mjesecu zabrane u Australiji
Deaktivirali čak 4,7 milijuna tinejdžerskih profila u prvom mjesecu zabrane u Australiji

Ravnateljica Tjedna pisaca Louise Adler, židovska kći preživjelih Holokausta, rekla je ranije da ne može sudjelovati u ušutkavanju palestinske spisateljice i upozorila da potezi za zabranu prosvjeda i slogana nakon masovne pucnjave na plaži Bondi ugrožavaju slobodu govora. Abdel-Fattah je tada rekla da je potez kojim joj se zabranjuje sudjelovanje "očigledan i besraman čin antipalestinskog rasizma i cenzure".

Odbor festivala u Adelaideu ranije je objavio da ukida poziv Abdel-Fattah jer "s obzirom na njezine prošle izjave" ne bi bilo kulturno osjetljivo uključiti je u događaj "tako brzo nakon Bondija", što se odnosi na prošlomjesečnu pucnjavu na židovskom događaju u kojoj je ubijeno 15 ljudi. Odbor nije naveo nikakvu konkretnu izjavu Abdel-Fattah koja je dovela do te odluke.

Ukidanje poziva Abdel-Fattah učinjeno je "iz poštovanja prema zajednici koja proživljava bol zbog razornog događaja", priopćio je odbor. „Umjesto toga, ova je odluka stvorila još više podjela i zbog toga izražavamo iskrenu ispriku.“

RENATA, PAZI! FOTO Tko je tenisačica čija je fotka u toplesu šokirala svijet?
FOTO Tko je tenisačica čija je fotka u toplesu šokirala svijet?

Prijašnje komentare Abdel-Fattah o Izraelu kritizirale su neke židovske i proizraelske skupine, a Židovsko vijeće Južne Australije lobiralo je protiv njezina sudjelovanja na festivalu u Adelaideu.

U ožujku 2024. napisala je na platformi društvenih medija X: „Oružana borba je moralno i zakonsko pravo koloniziranih i brutaliziranih... Zapadne vlade koje koriste krv Palestinaca kao tintu za pisanje međunarodnog prava nemaju nikakvu ovlast definirati genocid, terorizam, samoobranu, otpor, proporcionalnost.“

Premijer Anthony Albanese u utorak je najavio da će se 22. siječnja održati nacionalni dan žalosti u spomen na 15 ljudi ubijenih u prošlomjesečnoj pucnjavi na proslavi Hanuke na plaži Bondi.

STROGI ZAKON Velika Metina čistka: Uklonili su 540.000 profila s društvenih mreža mladima u Australiji
Velika Metina čistka: Uklonili su 540.000 profila s društvenih mreža mladima u Australiji

Policija kaže da su navodni napadači bili inspirirani militantnom skupinom Islamskom državom, a incident je izazvao pozive diljem zemlje za borbu protiv antisemitizma te potaknuo državne i savezne vlade na pooštravanje zakona o govoru mržnje.

Bivša novozelandska premijerka Jacinda Ardern, britanska autorica Zadie Smith, australska autorica Kathy Lette, dobitnik Pulitzerove nagrade Amerikanac Percival Everett i bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis među autorima su koji su rekli da neće sudjelovati na festivalu u saveznoj državi Južnoj Australiji, izvijestili su australski mediji.

