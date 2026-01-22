Obavijesti

'ŽIKA VOAJER'

Zekanović možemovcu: Ako si mi snimao kćer u maturalnoj haljini, molim te izbriši te slike

Zekanović možemovcu: Ako si mi snimao kćer u maturalnoj haljini, molim te izbriši te slike
Zagreb: Hrvoje Zekanović o Marinu Živkoviću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dan nakon saborskog incidenta HDS-ovac optužio kolegu iz Možemo! za voajerizam i 'udbaške metode', poručivši: 'Moj mobitel je moja intima'

Dan nakon burnog obračuna u Hrvatskom saboru, saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) u četvrtak je pred novinarima ispalio salvu optužbi na račun Marina Živkovića (Možemo!), kojeg je prozvao zbog navodnog snimanja sadržaja s njegova mobitela tijekom sjednice u srijedu.

Zekanović tvrdi da je u sabornici doživio grubo zadiranje u privatnost. Mostovac Marin Miletić upozorio kako ga 'kolega s ljevice' navodno zumira dok koristi mobitel. To ga je, ističe, posebno razbjesnilo jer se, kako tvrdi, u tom trenutku dopisivao isključivo s članovima obitelji.

ŠPIJUNIRALI MU MOBITEL Zekanović o drami u Saboru: Žalim zbog rječnika kojeg sam koristio, ali to je nedopustivo
Zekanović o drami u Saboru: Žalim zbog rječnika kojeg sam koristio, ali to je nedopustivo

- Moj mobitel je moja privatnost. Moja intima. Nitko nema pravo viriti u tuđu korespondenciju - poručio je Zekanović, ne skrivajući bijes.

Na konferenciji je Živkovića nazvao 'Žikom voajerom', optuživši ga da se ponaša u skladu s, kako je rekao, 'udbaškim obrascima koje Možemo! njeguje'.

- Kad ste s možemovcima, sakrijte mobitele. Kad ste kod kuće, spuštajte roletne. Oni snimaju, prisluškuju i zadiru u intimu - rekao je, dodavši da je takvo ponašanje 'utuživo'.

KAOS NA RASPRAVI Zekanović nasrnuo na Živkovića u Saboru: Pale psovke i uvrede
Zekanović nasrnuo na Živkovića u Saboru: Pale psovke i uvrede

Posebno se osvrnuo na tvrdnje da je u Saboru gledao neprimjeren sadržaj.

- Dopisivao sam se sa suprugom i djecom u obiteljskoj grupi. Ako je snimio moju kćer dok isprobava maturalnu haljinu, molim ga da to izbriše. Ovo je ozbiljna stvar - naglasio je.

Podsjetimo, sukob u srijedu eskalirao je i u sabornici, gdje je Zekanović zbog teških riječi dobio upozorenje predsjedavajućeg Željka Reinera. Dan kasnije tvrdi da mu je reakcija bila opravdana.

- Moje riječi možda nisu bile primjerene, ali povod jest. Nikoga se ne tiče što ja radim na svom mobitelu - zaključio je Zekanović, poručivši da će se, kako kaže, 'tek otkriti' što Možemo! navodno radi iza kulisa.

