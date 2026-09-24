SKANDAL U SAD-U Uglednog direktora optužili za prodaju ruskog softvera američkoj vladi

Američki tehnološki izvršni direktor pomogao je ruskim državljanima prikriti njihovo vlasništvo nad tvrtkom za digitalnu forenziku kako bi ona mogla osigurati unosne ugovore s američkom vladom. Među tim ugovorima nalazi se i onaj sklopljen s američkom Tajnom službom, što je izazvalo veliku zabrinutost za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, prenosi NY Post.

Savezni tužitelji objavili su u srijedu da je Lee Reiber, pedesetdvogodišnji izvršni direktor tvrtke Oxygen Forensics, navodno udružio snage s Olegom Sergejevičem Davidovim, ruskim državljaninom iz Moskve. Njih su dvojica osmislili shemu koja uvelike podsjeća na hladnoratovske operacije. Cilj im je bio prikriti ruske veze tvrtke dok su njezin softver nudili i prodavali američkim saveznim agencijama.

Sada Reibera očekuje suđenje u saveznoj sudnici u Los Angelesu. Navodna obmana mogla je ruskim agentima omogućiti uporište unutar tvrtke koja pruža osjetljivu tehnologiju. Ta se tehnologija koristi za oporavak, očuvanje i analizu elektroničkih podataka s digitalnih uređaja koji pripadaju vladinim klijentima. Zbog svega toga, američko Ministarstvo pravosuđa optužilo je tehnološkog direktora za zavjeru radi počinjenja elektroničke prijevare.

Reiber, inače američki državljanin, navodno je američkoj vladi tvrdio da tvrtka sa sjedištem u Alexandriji u saveznoj državi Virginiji nije u vlasništvu Rusa. Također je naglašavao da ruski državljani nisu imali nikakvu ulogu u razvoju njezinog softvera. Međutim, tužitelji tvrde da je to bilo daleko od istine.

Davidov i još četiri ruska državljanina navodno su posjedovali tvrtku Oxygen Forensics putem holding kompanije smještene na Cipru. Softver tvrtke, koji su razvili Rusi, prethodno su prodavali ruskoj Federalnoj službi sigurnosti (FSB), Ruskom istražnom odboru i ruskom Ministarstvu unutarnjih poslova.

Foto: Amazon

Davidov je razvio softver i osnovao tvrtku u Virginiji tijekom dvije tisuće i trinaeste godine. Reiber se pridružio tvrtki dvije godine kasnije, a naknadno su ga postavili za izvršnog direktora. To se dogodilo nedugo nakon što su Sjedinjene Države uvele sankcije Rusiji tijekom dvije tisuće i dvadeset i druge godine zbog invazije na Ukrajinu. Optužnica navodi da su Rusi tada iskoristili Reibera kao američko lice tvrtke, dok su njezino rusko vlasništvo pažljivo izbacili iz javnih korporativnih dokumenata.

Tužitelji ističu da Reiber zapravo nije donosio glavne odluke. Prema sudskim spisima, ruski su vlasnici nastavili donositi značajne odluke, određivali su Reiberovu plaću, poništavali njegove odluke o isplatama i zadržali pravo potpisa na bankovnim računima tvrtke.

Ugovori s američkim agencijama

Tvrtka Oxygen Forensics jedan je od vodećih svjetskih proizvođača softvera za digitalnu forenziku, a njezini klijenti uključuju širok spektar američkih saveznih agencija. Softver su koristile institucije poput Porezne uprave, Kopnene vojske i Ministarstva domovinske sigurnosti.

Foto: Oxygen Forensis

Reiber je navodno u prosincu dvije tisuće i dvadeset i druge godine, a zatim ponovno u listopadu sljedeće godine, uvjeravao američku vladu da tvrtka nema neposrednog vlasnika ili vlasnika na najvišoj razini. Ipak, Nacionalni institut za računalnu forenziku, kojim upravlja Tajna služba, na kraju je u rujnu ove godine dodijelio tvrtki Oxygen petogodišnji ugovor za njezin ruski razvijeni softver. Optužnica izričito navodi da softver nije sadržavao zlonamjerni kod i da ga nisu koristili za neovlašteni pristup računalnim sustavima ili podacima klijenata.

Unatoč tome, vlasništvo tvrtke i razvojne veze predstavljali su ogroman sigurnosni rizik. U dokumentaciji za dodjelu ugovora nalazila se Reiberova potvrda da Oxygen nema vlasnika na najvišoj razini. Reiber je također potvrdio Ministarstvu rata u srpnju da niti jedna strana osoba nema moć kontrolirati imenovanje direktora ili menadžera tvrtke, kao ni usmjeravati njezine druge odluke ili aktivnosti.

Nešto kasnije, navodni izvršni direktor dao je još širu potvrdu Ministarstvu domovinske sigurnosti tvrdeći da niti jedan Rus nije sudjelovao u razvoju softvera i da nitko u Rusiji nije imao pristup okruženju u kojem su ga gradili. Web stranica tvrtke jednako je tako navodila da Oxygen nema razvojnu prisutnost u bilo kojoj ograničenoj jurisdikciji.

Interna panika i curenje informacija

Zatim je uslijedilo potencijalno eksplozivno upozorenje. Mjesec dana nakon njegove druge službene potvrde, jedan novinar ispitivao je Reibera o ruskim vezama tvrtke Oxygen. U e-porukama koje su otkrili istražitelji, Reiber je navodno upozorio Davidova i još dva ruska vlasnika na ozbiljne probleme. Napisao je da bi rezultirajuće izvještavanje moglo uništiti cijelu priliku za poslovanje s američkom vladom. Također je naveo da trenutačno postojanje ove tvrtke visi o koncu, dok se brinuo zbog gubitka ugovora s vladinim Nacionalnim institutom za računalnu forenziku.

Ovaj slučaj naglašava dugogodišnju zabrinutost američke vlade zbog sigurnosnih rizika povezanih sa softverom razvijenim u Rusiji. Prema sudskim dokumentima, Reiber je još prije šest godina bio potpuno svjestan tih zabrinutosti, ali su on i njegovi suradnici svjesno odlučili zaobići stroga pravila.

Ovo uhićenje ne predstavlja izolirani incident, već se uklapa u širi obrazac pojačanih ruskih obavještajnih operacija na Zapadu. Nedavno je američko Ministarstvo pravosuđa otkrilo optužnice protiv pet članova ruske obavještajne mreže koji su planirali sabotaže u Europi i Sjedinjenim Državama. Stručnjaci upozoravaju da Rusija sve više koristi pojedince koji nisu profesionalni špijuni za izvođenje svojih operacija, što značajno komplicira napore protuobavještajnih službi.

Policija je Reibera uhitila u Idahu te se on ovaj tjedan pojavio pred tamošnjim sudom. Tužitelji očekuju da će ga u nadolazećim tjednima izvesti pred savezni sud u Los Angelesu. U međuvremenu, američke vlasti nastoje vratiti Davidova iz Velike Britanije nakon što su ga britanski službenici uhitili u nedjelju na londonskom aerodromu Heathrow. Ako ih sud proglasi krivima, obojici prijeti i do dvadeset godina u saveznom zatvoru.

*uz korištenje AI-ja